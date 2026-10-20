السعودية تؤجل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى 2027

خبرني - أعلنت السعودية، الاثنين، تأجيل النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار -الذي كان مقررا انعقاده في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- إلى عام 2027، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتأثيرها في حركة الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

وأكد معهد مبادرة مستقبل الاستثمار -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- أن المؤتمر سيُعقد العام المقبل، على أن يُعلَن موعده الجديد قريبا، مع استمرار سريان جميع تسجيلات المشاركين والشراكات الحالية.

وأوضح المعهد التابع لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودية) أن قرار التأجيل يأتي في إطار الحرص على تنظيم نسخة استثنائية تليق بالذكرى العاشرة للمؤتمر، وتضمن تحقيق المستوى المتوقع من حيث حجم المشاركة وجودة الفعاليات وتأثيرها.

وأكد المعهد أن فرقه ستتواصل مع المشاركين والشركاء في الأيام المقبلة لتقديم المعلومات اللازمة بشأن الترتيبات الجديدة.

تداعيات التصعيد

وبحسب وكالة رويترز، جاء القرار عقب تصاعد الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية في الأسابيع الأخيرة، مع اتساع نطاق الصراع الإقليمي وتأثيره في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشملت الهجمات منشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية، من بينها مقر شركة أرامكو ومطار الرياض الدولي، حيث أسفرت ضربات استهدفت المطار عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة المئات خلال الشهر الجاري.

وكان منظمو المؤتمر قد درسوا إمكانية عقده بصيغة هجينة (مشاركة حضورية وعن بُعد في الوقت نفسه)، تسمح بمشاركة المسؤولين التنفيذيين عن بُعد، قبل اتخاذ قرار تأجيله كليا إلى العام المقبل.

ونقلت تقارير إعلامية عن بنوك كبرى وشركات استثمار مباشر إبداء مخاوف أمنية بشأن مشاركة كبار مسؤوليها في المؤتمر.

أهمية استثمارية

ويُعَد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار -المعروف إعلاميا باسم "دافوس الصحراء"- من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها السعودية سنويا، ويجمع قياديي المؤسسات المالية والشركات العالمية وصناديق الاستثمار.

ويمثل المؤتمر منصة رئيسة لاستعراض الفرص الاستثمارية في السعودية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل مشروعات التنويع الاقتصادي، لا سيما في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والرياضة.

وكان متوقعا مشاركة عدد من أبرز قياديي القطاع المصرفي العالمي في نسخة العام الجاري، بينهم الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" الأمريكي ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني بيل وينترز، والرئيسة التنفيذية لبنك "سيتي غروب" الأمريكي جين فريزر.

ويعكس تأجيل المؤتمر امتداد تداعيات الصراع الإقليمي إلى الفعاليات الاستثمارية الكبرى في الشرق الأوسط، بعدما شهدت الإمارات وقطر خلال العام الجاري إلغاء أو تأجيل عدد من المؤتمرات أو تعديل صيغ انعقادها.