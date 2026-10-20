قائد الجيش الباكستاني يزور طهران

خبرني - يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية الاثنين، دون إعلان رسمي للزيارة من الجانب الباكستاني.

وأفادت وكالة تسنيم بأنه يُتوقع أن تتناول الزيارة -إلى جانب بحث التعاون الثنائي والقضايا المهمة بين البلدين- مناقشة التطورات الإقليمية.

وأضافت الوكالة أن دور باكستان وسيطا بين إيران والولايات المتحدة يندرج ضمن الملفات المطروحة على جدول أعمال زيارة منير لطهران، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ولم تعلن الحكومة الباكستانية من جانبها حتى الآن عن الزيارة.

يأتي هذا في وقت صرح فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -الأحد- بأن مقترح بلاده المقدم للولايات المتحدة الذي يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام "لا يزال مطروحا على الطاولة"، وذلك بعد إجراء مباحثات هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.

وذكر عراقجي أن إيران قدمت مقترحها منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق نار مؤقت. وأقرت طهران لاحقا بتلقيها ردا أمريكيا، لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال الأسبوع الماضي إن المفاوضات متعثرة لأن واشنطن لم تستجب لجميع الشروط السبعة لفتح المضيق.



آخر زيارة

وكانت آخر زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في 24 أغسطس/آب الماضي، حيث التقى مسؤولين إيرانيين بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس الفريق التفاوضي، في ظل سعي إسلام آباد إلى إحياء المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة.

وظلت باكستان تؤدي دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة طوال فترة الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، وحافظت على تواصل وثيق مع كلا الطرفين.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر وسط خلافات بشأن تطبيقه والملاحة في المضيق، قبل تجدد المواجهات في يوليو/تموز الماضي.