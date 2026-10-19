قبيل انتخابات الكونغرس .. شعبية ترمب عند أدنى مستوياتها

خبرني - أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، ونشرت نتائجه الاثنين، تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في ظل قلق الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين واستعدادهم على ما يبدو لمعاقبة الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس في الثالث من تشرين الثاني.

وأشار الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام إلى أن نحو 31% من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية عن الأسبوعين السابقين، وهو أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته.

وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الحزب الذي سيصوتون له لو أجريت انتخابات الكونغرس اختار نحو 47% الحزب الديمقراطي مقابل 35% اختاروا الحزب الجمهوري.