(مافيش عرسان).. سيدة تخطف الأضواء في منتدى مصر 2026

خبرني - لفتت سيدة مصرية الأنظار خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بعدما تحدثت بعفوية عن التحديات التي تواجه الفتيات والشباب في تكوين أسرة، في رسالة مختصرة لامست قضايا العمل والسكن والزواج.

وخلال فيلم تسجيلي عُرض، اليوم الاثنين، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدثت السيدة عن أوضاع الفتيات قائلة: "البنات أهي زي القمر، ومافيش شغل، ومافيش سكن، ومافيش عرسان.. عايزين عرسان"، وهي العبارة التي لاقت تفاعلاً واسعاً، فيما استقبلها الرئيس بابتسامة.

إلا أن حديثها لم يكن مقتصراً على مسألة الزواج فقط، بل ربط بين 3 ملفات أساسية تؤثر في قدرة الشباب على تكوين أسر جديدة، وهي الحصول على فرصة عمل مناسبة، وتوفير السكن، والاستعداد لتحمل متطلبات الحياة الأسرية.

كما عكست كلماتها، التي جاءت بصورة تلقائية وبسيطة، تطلعات كثير من الأسر المصرية إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشباب والفتيات على الإقدام على الزواج والاستقرار.

منتدى مصر 2026

جاء عرض الفيديو ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انطلقت أعماله اليوم بحضور السيسي، على أن تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ويهدف المنتدى إلى الاستماع لآراء المواطنين ومناقشة القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية، إلى جانب طرح أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن قطاعات مختلفة من المجتمع.

كما يتناول المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة، وجودة الحياة، والحماية والأمان المجتمعي، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والتعليمية والتدريب وسوق العمل.

ورغم الطابع الطريف لعبارة السيدة، فإن كلماتها سلطت الضوء على تحديات اجتماعية واقتصادية يواجهها الشباب، وأعادت النقاش حول أهمية توفير فرص العمل والسكن باعتبارهما من أبرز العوامل المرتبطة بقرار الزواج وتكوين الأسرة.