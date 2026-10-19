استطلاع: شعبية ترمب عند أدنى مستوى مع اقتراب انتخابات الكونغرس

خبرني - أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، ونشرت نتائجه الاثنين، تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في ظل قلق الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين واستعدادهم على ما يبدو لمعاقبة الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس في الثالث من تشرين الثاني.

وأشار الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام إلى أن نحو 31% من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية عن الأسبوعين السابقين، وهو أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته.

وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الحزب الذي سيصوتون له لو أجريت انتخابات الكونغرس اختار نحو 47% الحزب الديمقراطي مقابل 35% اختاروا الحزب الجمهوري.

وتقدم الديمقراطيين بفارق 12 نقطة مئوية هو الأكبر خلال الدورة الانتخابية الحالية، وقد يعزز آمالهم في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

أما بالنسبة للجمهوريين، فإن فقدان السيطرة على أي من المجلسين قد يعقد جدول أعمال ترامب في العامين الأخيرين من ولايته.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1679 بالغا أميركيا، من بينهم 1279 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ في النتائج نقطتين مئويتين لجميع المشاركين، وثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين.