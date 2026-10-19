قائد الجيش الباكستاني إلى طهران الثلاثاء لدفع جهود الوساطة

خبرني - يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الجانبين متعثرة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الزيارة ستتضمن لقاءات مع مسؤولين إيرانيين لبحث دور إسلام آباد في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية.

مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز

تأتي الزيارة بالتزامن مع تمسك طهران بمقترح نقلته إلى واشنطن عبر الوسطاء، ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، مقابل تلبية مطالب إيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن المقترح لا يزال مطروحا، موضحا أن قبول الولايات المتحدة شروط طهران سيتيح إعادة فتح المضيق في اليوم السادس، على أن تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق نهائي في اليوم السابع.

واتهم عراقجي واشنطن بعرقلة المسار الدبلوماسي، محملا إياها مسؤولية التوترات التي تهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه المقترح الإيراني، في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الذي اندلع في 28 شباط الماضي، وأدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة عبر المضيق.

الحصار والعقوبات

بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، وسط خلافات بشأن الشروط اللازمة لاستئناف المفاوضات.

ويتضمن المقترح الإيراني المنقح رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ووقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.

ويأتي المقترح بعد انهيار تفاهم أولي في حزيران الماضي، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن شروط التوصل إلى اتفاق واستئناف المفاوضات.

