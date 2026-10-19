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صلاح يقود طرابزون سبور لإسقاط بشكتاش

  • 19 أكتوبر 2026
  • 22:25
صلاح يقود طرابزون سبور لإسقاط بشكتاش

خبرني - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور للفوز على ضيفه بشكتاش بهدفين دون رد، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، بعدما افتتح زميله أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21، ليحقق طرابزون سبور انتصاره الخامس هذا الموسم.

وواصل صلاح تألقه في موسمه الأول مع طرابزون سبور، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري التركي، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، بعدما كان يتقاسمها مع عدد من اللاعبين برصيد سبعة أهداف.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف غلطة سراي المتصدر، ونقطة واحدة خلف أميد سبور صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 15 نقطة في المركز الخامس.

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