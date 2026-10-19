فيفا يعاقب حسام وإبراهيم حسن وزيكو بالإيقاف بسبب مباراة الأرجنتين

خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين، تلقيه قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تضمنت إيقاف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، ثلاث مباريات لكل منهما، إلى جانب إيقاف اللاعب مصطفى زيكو خمس مباريات.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان رسمي، أنه تقدم بطلب إلى لجنة الانضباط في "فيفا" للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة بحق الثلاثي، لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقاً للوائح المعمول بها.

وتعود الأزمة إلى تصريحات الثلاثي عقب خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر من كأس العالم 2026، بعدما وجهوا انتقادات إلى التحكيم، واتهم حسام حسن الاتحاد الدولي بمحاباة المنتخب الأرجنتيني لاعتبارات تسويقية.

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدفين دون رد أمام الأرجنتين، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة، ليودع البطولة من دور الـ16.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري في أغسطس الماضي بدء الإجراءات التأديبية من جانب "فيفا" بحق الثلاثي، قبل أن يقدم مذكرة قانونية تتضمن الردود والتوضيحات المتعلقة بأحداث المباراة، مؤكداً احترامه للوائح الاتحاد الدولي وتمسكه بالدفاع عن حقوق الجهاز الفني واللاعبين.