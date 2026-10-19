منتخب السلة يبدأ تحضيراته للنافذة الخامسة من تصفيات المونديال

خبرني - يبدأ المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، أولى مراحل تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لخوض مواجهتي نيوزيلندا وأستراليا يومي 27 و29 تشرين الثاني المقبل، في صالة "كاريسما أرينا" بمدينة سيريمبان الماليزية، ضمن منافسات النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة "قطر 2027".

‏وسيتولى المدير الفني الإسباني لويس جيل توريس مهمة الإشراف على تدريبات "صقور الأردن" بمساعدة مواطنه سيزار كامارا بيريز والمدرب الوطني نايف عصفور، إلى جانب محلل الأداء الإسباني إغناسيو رودريغيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس والإداري عبد الهادي سلامة، والمدير الفني لبرامج المنتخبات الوطنية مروان معتوق

واستدعى الجهاز الفني 35 لاعبا للمشاركة في التجمع الأولي، الذي ينطلق الثلاثاء، بهدف متابعة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتقييم مستوياتهم قبل الانتقال إلى المراحل التالية من برنامج الإعداد المطوّل، وصولا إلى اختيار القائمة التي ستمثل منتخبنا الوطني في النافذة الخامسة من تصفيات المونديال.

‏وينتظر أن يقوم الجهاز الفني بتقييم الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الذين شملهم الاستدعاء للمشاركة في التجمع الأولي، تمهيدا لتقليص القائمة واختيار العناصر الأكثر جاهزية، على أن تشهد القائمة النهائية انضمام نخبة من اللاعبين الأساسيين، وفقا لرؤية الجهاز التدريبي واحتياجات المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة.

وتضم قائمة اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم للانخراط في تدريبات "صقور الأردن" ضمن التجمع الأولي، كلا من: سامي بزيع، أمير عيد، محمد مسعود، فادي قرمش، عاكف الشياب، يزن الطويل، أدهم الدجاني، مالك كنعان، أحمد البربري، يوسف دويك، عبد الله شتات، باسل أبو عبود، حسين عبابنة، أحمد الخزاعلة، خالد الظاهر، محمود الهزايمة، موسى مطلق، أحمد حسونة، يوسف أبو وزنة، محمد كتخدا، تامر عنكي، نبيل كتخدا، علي كنعان، محمد البحيري، محمود ذياب، سند ماضي، ينال أبو شهيل، ليث ساحلية، يزيد أبو شهيل، عمر أبو شريخ، عصام الهزايمة، قصي فريحات، عمرو العموري، الطيب قاسم أبو الطيب، وعمر حجازي.

ويتضمن برنامج التحضير عدة مراحل متتابعة، تبدأ بالتجمع الأولي في 20 تشرين الأول الحالي، على أن ينتقل "الصقور" إلى التجمع الرسمي يوم 7 تشرين الثاني المقبل، بمشاركة قائمة تضم ما بين 16 إلى 18 لاعبا، وفقا لتقييمات الجهاز الفني واحتياجات المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا داخليا في العاصمة عمان اعتبارا من 18 تشرين الثاني المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب اللبناني يومي 19 و21 من الشهر ذاته، بهدف رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على الجاهزية الفنية والتكتيكية، وتعزيز قدرة المنتخب على التعامل مع متطلبات المواجهات الرسمية المقبلة.

‏ويختتم "صقور الأردن" معسكره المحلي بالمغادرة إلى ماليزيا يوم 24 تشرين الثاني، لإقامة المرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل خوض المواجهتين المرتقبتين أمام منتخبي نيوزيلندا وأستراليا.

ويسعى الجهاز التدريبي - من خلال هذا البرنامج المتدرج - الوصول بالمنتخب الوطني إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض النافذة الخامسة، في ظل أهمية المواجهتين المقبلتين في مسيرة "صقور الأردن" وتعزيز حظوظه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه.