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تاريخ مصري جديد.. محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

  • 19 أكتوبر 2026
  • 21:52
تاريخ مصري جديد محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

خبرني - واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، تألقه في الملاعب التركية بهدف جديد.

 

واستضاف طرابزون سبور نظيره بشكتاش في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي الممتاز مساء الإثنين.

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

وضاعف محمد صلاح النتيجة لطرابزون سبور بعد تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعدما تلقى صلاح عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها بقدمه اليسرى مباشرةً داخل شباك بشكتاش.

وبذلك، ينفرد النجم المصري بصدارة هدافي الدوري التركي بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، متفوقاً على منافسيه.

وبحسب "أوبتا"، أصبح محمد صلاح ثاني مصري في تاريخ الدوري التركي يسجل هدفاً في مرمى بشكتاش وهو يرتدي قميص طرابزون سبور، إلى جانب محمود حسن تريزيغيه.

 

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