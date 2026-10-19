73 مليون طفل أمريكي ينتظرون هدية إيلون ماسك في 2027

خبرني - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الإثنين أنه سيمنح كل طفل في الولايات المتحدة حصة في شركة "سبيس إكس" التابعة له.



وقال أغنى رجل في العالم في منشور عبر منصة إكس "العام المقبل، سأمنح سهما من حصتي في شركة سبيس إكس لكل طفل في الولايات المتحدة"، مضيفا "ستكون هذه واحدة من بين العديد من الخطوات" المستقبلية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق المبادرة.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، يبلغ عدد الأطفال دون سن الـ12 في الولايات المتحدة نحو 73 مليونا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2024. وبحسب مجلة فوربس، يملك ماسك 38% من أسهم شركة "سبيس إكس".

وتأتي تصريحات ماسك بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح كل بالغ أمريكي مبلغ 5 آلاف دولار في حال نجاح حزبه بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي يونيو/حزيران، طرحت "سبيس أكس" أسهمها في البورصة في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، جمعت الشركة بموجبها نحو 85.7 مليار دولار.

وفي 28 سبتمبر/أيلول، بلغ صاروخ "ستارشيب" الذي طورته "سبيس إكس" مدار الفضاء للمرّة الأولى ونشر فيه 26 قمرا اصطناعيا لشبكة "ستارلينك" للإنترنت قبل الهبوط في المحيط الهادئ، في خطوة إضافية للتقدّم في مشروع غزو كوكب المريخ.

وارتفع سهم شركة سبيس إكس في تداولات الإثنين بنسبة 0.84% ووصل إلى 147.25 دولار، وقت كتابة التقرير، وتبلغ القيمة السوقية للشركة وفقا لموقع بورصة ناسداك نحو 2 تريليون دولار.

ويدير ماسك، أغنى شخص في العالم، إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل السيارات الكهربائية عبر شركة «تسلا»، وإطلاق المركبات الفضائية، وخدمات الإنترنت عريض النطاق عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب أنشطة الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

في 11 يونيو/حزيران 2026، طُرحت أسهم «سبيس إكس» للتداول لأول مرة في بورصة ناسداك، بعد طرح أولي استثنائي جمع نحو 75 مليار دولار، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، محطماً الأرقام القياسية السابقة بفارق كبير.

والطرح الذي تم تسعير سهمه عند 135 دولارًا جمع نحو 75 مليار دولار، قبل أن تمارس البنوك المتعهدة خيار التخصيص الإضافي (Greenshoe)، لترتفع حصيلة الطرح إلى 85.7 مليار دولار، متجاوزًة بفارق كبير الطرح القياسي السابق لشركة «أرامكو السعودية» البالغ 29.4 مليار دولار، والذي كان الأكبر عالميًا آنذاك.

حوّل هذا الظهور الناجح لشركة سبيس إكس ماسك إلى أول تريليونير في العالم، وهو تراكم غير مسبوق للثروة اعتبره مؤيدوه دليلاً على عبقريته المالية، بينما ندد به منتقدوه.

وعززت مكانة ماسك الجديدة كتريليونير حجم الثروات الهائلة التي تتراكم في ظل طفرة التكنولوجيا، حيث تستعد شركتا أنثروبيك وأوبن إيه آي لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام بتقييمات فلكية.

وبينما تضع هذه الشركات مبالغ طائلة في أيدي كبار المستثمرين وأقطاب التكنولوجيا، فقد أصبحت أيضاً ركائز أساسية للاقتصاد الأمريكي.