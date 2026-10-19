مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو تعهد لترمب بدفع إعادة إعمار جزئية في غزة قبل نزع السلاح

خبرني - كشف مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعمل على دفع إعادة إعمار جزئية في قطاع غزة، بالتوازي مع الدعم الأميركي له، رغم أن وثيقة النقاط العشرين تنص على عدم تنفيذ إعادة الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل من القطاع.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو تحدث في محادثات مغلقة عن إمكانية السماح بإعادة الإعمار في منطقة محددة من قطاع غزة، بالقرب من المنطقة العازلة.

وأضاف التقرير أن نتنياهو وعد ترمب بالعمل على دفع إعادة إعمار جزئية في القطاع، رغم أن وثيقة النقاط العشرين تنص على عدم البدء بإعادة الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل من غزة.

في المقابل، نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية صحة التقرير، ووصفته بأنه "أخبار كاذبة تماما".

ترامب يعلن دعمه لنتنياهو

وكان ترامب قد نشر، أمس، منشورا عبر منصته "تروث سوشيال"، أعلن فيه دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو، في تدخل مباشر في المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

ووصف ترامب نتنياهو بأنه "محارب عظيم وشريك أكبر من أجل السلام في المعركة ضد إيران"، مشيرا إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ومتسائلا عن قدرة أي دولة على البقاء في ظل السماح بإطلاق مثل هذه التهديدات التي قال إنها تتحول في النهاية إلى واقع.

وكتب ترامب أن تنفيذ إيران تهديداتها لم يكن سوى مسألة وقت، مضيفا أن إيران "سُحقت"، وأن الولايات المتحدة ستكمل المهمة قريبا ما لم تغير طهران نهجها.

وأضاف أن إسرائيل، إذا كان على رأسها قائد غير مناسب، أي شخص غير نتنياهو، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى إنجاز المهمة بنفسها، مؤكدا أنه لا يميل إلى القيام بذلك.

كما تطرق ترامب إلى التحديات الداخلية التي واجهها نتنياهو، وقال إنه أظهر القوة والشجاعة والحنكة في مواجهة معارضة كبيرة، بما في ذلك معارضة من داخل إسرائيل، وإنه صمد أمام الضغوط بل ازداد قوة.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه شاهد نتنياهو في أصعب الأوقات، معتبرا أن أشخاصا عاديين كانوا سينهارون تحت الضغط في ظروف مماثلة، لكن نتنياهو لم ينكسر، بل حافظ على قوته حتى اليوم.

وختم ترامب منشوره بالقول إن هذا هو نوع الشريك الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة في إسرائيل، التي قال إن بلاده قدمت لها الكثير، مضيفا: "بيبي نتنياهو لن يخذلكم أبدا".

نتنياهو: ترامب قال إنه سينجز المهمة معي فقط

من جانبه، رحب نتنياهو بتصريحات ترامب، وقال إن الرئيس الأميركي قدم له دعما غير مشروط، مضيفا: "قال إننا أنجزنا أمورا رائعة معا، وسحقنا إيران والمحور الإيراني، وأبعدنا التهديد الفوري للقنابل النووية".

وتابع نتنياهو أن هناك مهمة أخرى يتعين إنجازها، وقال إن ترامب أبلغه بأنه سيكملها معه وحده، مضيفا: "لا يستطيع القيام بذلك مع أي شخص آخر".

وقبل نحو أسبوعين، سُئل ترامب في مقابلة عما إذا كان يرى أن على الإسرائيليين منح نتنياهو ولاية جديدة لرئاسة الحكومة، لكنه تجنب الإجابة المباشرة.

وقال ترامب حينها إن إسرائيل لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها أمام القوة الإيرانية لولا الولايات المتحدة. وعندما سُئل مجددا عما إذا كان ينبغي منح نتنياهو ولاية أخرى، في ظل ملاحظة المحاور أن ترامب يقوم بالكثير من العمل نيابة عنه، أجاب بأن هدفه الأساسي هو مساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وشدد ترامب على أنه لا يمكن السماح لإيران بأن تصبح قوة نووية، قائلا إن امتلاكها أسلحة نووية أمر لا يمكن القبول به.