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صناعة أشباه الموصلات.. طفرة تهددها الفائدة والمنافسة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 21:24
صناعة أشباه الموصلات طفرة تهددها الفائدة والمنافسة

خبرني - قال وزير المالية الكوري الجنوبي، لي هيونغ إيل، إن طفرة صناعة أشباه الموصلات ستستمر حتى عام 2027 على الأقل.

وأضاف "لي" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، "نرى حاليًا أننا قادرون على الحفاظ على هذا النمو حتى العام المقبل على الأقل، ويعود ذلك إلى أن الفجوة بين العرض والطلب على أشباه الموصلات لا تزال واسعة جدًا، وأن العرض لا يزال في ازدياد".

وتأتي تصريحاته بعد انخفاض حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات هذا الأسبوع، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وتزايد المنافسة من الشركات الصينية. 

وشملت عمليات البيع أسهم شركات الرقائق الكورية الجنوبية، مثل SK Hynix وSeoul Semiconductor، إلى جانب شركات أمريكية عملاقة مثل Nvidia.

وأوضح لي أن الوزن الكبير لأسهم الرقائق في السوق الكورية الجنوبية قد ساهم في تقلبات سوق الأسهم هذا العام، عازيًا هذه التقلبات الحادة إلى الحصة الأكبر التي تمثلها صناعة أشباه الموصلات في الاقتصاد مقارنةً بالدول الأخرى. 

أيضا قال لي إن اقتصاد كوريا الجنوبية "متين" رغم تقلبات السوق.

وفي الخميس الماضي، حثّت مقالة رأي في صحيفة "مايل بيزنس"، وهي صحيفة كورية جنوبية بارزة، الحكومة على الاستعداد للتباطؤ المتوقع في طفرة الذكاء الاصطناعي. 

وذكر كاتب المقالة، بحسب شبكة "سي إن بي سي"، أن خبيرين يتوقعان "تدفقًا هائلًا" لأشباه الموصلات، ما سيحوّل سوق الذاكرة إلى "سوق شديدة التنافس" بحلول عام 2029.

ورغم أن صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية قد تكون سببًا في تقلبات سوق الأسهم، إلا أنها ساهمت أيضًا في نمو الضرائب. 

وأوضح لي أن البلاد تتوقع تحصيل ضرائب هذا العام أكثر مما كان متوقعًا في البداية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستكون في نهاية المطاف في وضع مالي أقوى بفضل ازدهار صناعة الرقائق الإلكترونية.

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