«انكسرت صحيا ونفسيا وماديا».. ميس دعاء تكشف أصعب فترات حياتها

خبرني - تحدثت صانعة المحتوى والفنانة المغربية ميس دعاء عن أزمات صحية ونفسية ومادية واجهتها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن بعض هذه الظروف تركت آثاراً صعبة في حياتها، وكشفت لها حقيقة أشخاص كانت تتوقع وقوفهم إلى جانبها. وجاء ذلك خلال استضافتها في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس.

واستعادت ميس دعاء تفاصيل حادث تعرضت له، أعقبته ظروف صحية صعبة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص اتصلوا بها للاطمئنان عليها، في حين غاب آخرون كانت تنتظر مساندتهم خلال تلك المرحلة. كما تحدثت عن خسائر مادية وأزمات انعكست على حالتها النفسية.

ميس دعاء تستعيد بداياتها المهنية

استعادت الفنانة المغربية بداياتها المهنية قبل شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها عملت في مجال الأشعة الطبية، حيث واجهت مواقف إنسانية تركت بصمة عميقة في شخصيتها وطريقتها في النظر إلى الحياة.

وانتقلت ميس دعاء لاحقاً إلى صناعة المحتوى عبر منصة تيك توك، لتحقق انتشاراً واسعاً بين الجمهور العربي.

ميس دعاء تتحدث عن حذف أغنيتها من المنصات الموسيقية

وعلى الصعيد المهني، تطرقت ميس دعاء إلى حذف أغنيتها من المنصات الموسيقية، معربة عن اعتقادها بأن هناك أشخاصاً يسعون إلى عرقلة نجاحها والتأثير في عملها، ومؤكدة تمسكها بمواصلة نشاطها رغم الضغوط التي واجهتها.

كما ورد اسم الفنان سانت ليفانت في سياق المادة المنشورة.

تعاون لم يكتمل مع تامر حسني

كشفت ميس دعاء عن تجربة تعاون لم تكتمل مع الفنان المصري تامر حسني عام 2021، بعدما كانت مرشحة للمشاركة في فيديو كليب غنائي له، لكن تأخر إجراءات الحصول على تأشيرة السفر حال دون تنفيذ المشروع.

وأعربت عن أملها في التعاون معه خلال الفترة المقبلة، مشيدة بموهبته الفنية.

ميس دعاء تتحدث عن الزواج والمسؤوليات المالية

وفي ما يتعلق بحياتها الشخصية، تناولت ميس دعاء صعوبة اختيار شريك الحياة المناسب، موضحة أنها تتمسك بمعايير محددة عند اتخاذ قرار الارتباط.

كما عرضت وجهة نظرها بشأن المسؤوليات المالية داخل الأسرة، معتبرة أن إنفاق الرجل على المنزل يمنحه مكانة في العلاقة الزوجية. وأوضحت أنها لا تفضل تقاسم نفقات المنزل مع الزوج، انطلاقاً من قناعتها بأهمية دور الأم في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

في المقابل، أشادت ميس دعاء بالمساندة التي تقدمها لها شقيقتها في الأوقات الصعبة، مؤكدة أنها تمثل مصدر قوة وأمان لها. واستعادت كلمات شقيقتها التي تعهدت فيها بالوقوف إلى جانبها والدفاع عنها.

وتطرقت كذلك إلى الشائعات التي طالت حياتها الخاصة وعائلتها، معتبرة أن الشهرة تضع أصحابها أمام ضغوط متزايدة، وتتيح للآخرين التدخل في خصوصياتهم.

وأكدت ميس دعاء أن الأزمات الصحية والنفسية والمادية التي مرت بها لم تغيّر مبادئها، مشددة على تمسكها بشخصيتها وحرصها على حماية أسرتها ومواصلة حياتها رغم الصعوبات.