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أطباء الأردن في غزة.. تدخلات جراحية نوعية لإنقاذ المصابين

  • 19 أكتوبر 2026
  • 21:02
أطباء الأردن في غزة تدخلات جراحية نوعية لإنقاذ المصابين

خبرني - جرت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11، الاثنين، عددا من التدخلات الجراحية التخصصية لعدد من المصابين والمراجعين، ضمن الجهود الطبية المتواصلة لتقديم الخدمات العلاجية للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه التدخلات في إطار المهام الإنسانية والطبية التي تنفذها كوادر المستشفى، وفقا للإمكانات المتاحة والمعايير الطبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في أداء واجبها الإنساني والطبي تجاه الأشقاء في قطاع غزة، من خلال المستشفيات الميدانية والكوادر الطبية المتخصصة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، تجسيداً للموقف الأردني الثابت في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم.

 

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