باريس أم ريال مدريد؟.. فليك يكشف المباراة الأهم لبرشلونة

خبرني - تحدث هانز فليك، مدرب برشلونة، عن المباراة الأهم للفريق الكتالوني بين مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد.

برشلونة سيحل ضيفاً على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، قبل أن يستضيف ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة "PSG"، بدأ فليك حديثه عن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، قائلاً: "لقد فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، فريقه يقدم كرة قدم رائعة، وهو مدرب ممتاز، ومن بين الأفضل في العالم".

وأضاف: "يعجبني أسلوبه الديناميكي، وشدة الأداء، وطريقة الضغط واللعب وتبادل المراكز. يغيّر اللاعبون مراكزهم باستمرار، ويتمتع الفريق بمرونة كبيرة. يعجبني ذلك كثيراً. من المذهل كيف تطور هذا الفريق، إنه يقدم عملاً رائعاً".

وعن المباراة أكثر أهمية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، علّق فليك: "دائماً ما تكون المباراة التالية هي الأهم، ومباراة الغد هي الأهم الآن".

وعما إذا كانت المواجهة نهائي مبكر أم اختبار، أوضح: "ستكون اختباراً جيداً لنا لمعرفة مستوانا الحالي. أريد أن يلعب فريقي بثقة وشجاعة وبروح جماعية، كما فعلنا في المباريات الأخيرة. سنواجه على الأرجح أفضل فريق في العالم خلال العامين الماضيين. إنها فرصة جيدة لإظهار مستوانا ومعرفة الجوانب التي يمكننا تحسينها. بعد المباراة، سنعرف الكثير".

وسُئل فليك عن الفارق بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ليرد: "إنهم أكثر نضجاً، وقد تطوروا معاً خلال السنوات الأخيرة. ما حققوه أمر مذهل. في مباراتهم الأخيرة بالدوري، قلبوا النتيجة خلال الدقائق العشر الأخيرة. لديهم لاعبون على مستوى عالٍ، وكذلك على مقاعد البدلاء. إنهم فريق استثنائي".

وعن خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، أوضح: "كان الموسم الماضي صعباً. أما هذا الموسم، فقد لعبنا منذ البداية بالأسلوب الذي نريده ونتوقعه من الفريق. نتمتع بثقة كبيرة عند الاستحواذ على الكرة، ونخلق العديد من الفرص. الأمر مختلف تماماً".

وأنهى فليك قائلا: "مباراة الغد مجرد مباراة واحدة في يوم واحد، وسنرى ما سيحدث. نحن مستعدون، وجميع اللاعبين سعداء بمواجهة باريس سان جيرمان، فهو فريق ممتاز يمتلك رؤية واضحة لكرة القدم".