أمطار رعدية وسيول تهدد مناطق عربية الثلاثاء.. وهذه الدول على موعد معها

خبرني - تشير التوقعات الجوية إلى تأثر عدة دول عربية بفرص لهطول الأمطار يوم الثلاثاء، تشمل مناطق من الخليج العربي وبلاد الشام وشمال إفريقيا، وسط توقعات بأن تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع البرق والرعد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

وتشمل أبرز المناطق المرشحة لهطول الأمطار ما يلي:

الإمارات وسلطنة عُمان: فرص لهطول الأمطار في أجزاء من الدولتين، تشمل مناطق داخلية وساحلية.

قطر: فرص لهطول الأمطار في مناطق مختلفة، خاصة الأجزاء الشرقية.

السعودية: تشمل فرص الأمطار المرتفعات الجنوبية الغربية، ولا سيما جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاء محدودة من شمال المملكة وشرقها.

السودان: استمرار هطول الأمطار الموسمية على المناطق الجنوبية من البلاد.

الجزائر وتونس: فرص لهطول الأمطار في المناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع البرق والرعد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول محليا.

سوريا ولبنان وفلسطين والعراق: فرص لهطول الأمطار في أجزاء من بلاد الشام، على أن تكون أكثر شدة في بعض مناطق العراق.

وتستدعي احتمالات الأمطار الغزيرة والسيول توخي الحذر في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.