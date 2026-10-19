آيرس شادي العطار ترى النور

خبرني - بكل مشاعر الفرح والسرور، وبأصدق معاني المحبة والوفاء، يتقدّم علي أحمد زمزم (أبو نتالي) بأسمى آيات التهنئة والتبريك، وأجمل عبارات الفرح والاعتزاز، إلى أخيه وصديقه ورفيق دربه الغالي، المهندس شادي طه العطار، وزوجته نيرمين حسين، بمناسبة قدوم المولودة الجميلة آيرس، التي أشرقت بقدومها أنوار الفرح، وتعطّرت بوجودها أيام العائلة بأجمل معاني السعادة.

أخي وحبيبي شادي، يا رفيق الدرب وصاحب المواقف الطيبة، ألف ألف مبارك قدوم الأميرة آيرس، جعلها الله من مواليد السعادة، وقُرّة عينٍ لوالديها، ونورا يضيء دربكم، وسببا دائمًا لفرح قلوبكم.

أسأل الله العليّ القدير أن يحفظها بعينه التي لا تنام، وأن يُنبتها نباتًا حسنًا، ويجعلها من الذرية الصالحة المباركة، وأن يرزقها الصحة والعافية، والعمر المديد في طاعته ورضاه، وأن يكتب لها مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنجاح والتوفيق، وأن يجعلها بارةً بوالديها، وأن يراكم فيها أجمل الأحلام وأطيب الأمنيات.

مبارك يا أبا آيرس، ومبارك أم آيرس، جعلها الله قدوم خيرٍ وبركة، وفتحًا لأبواب الرزق والسعادة، وكتب لها من الأقدار أجملها، ومن الأرزاق أطيبها، ومن الحياة أسعدها. فرحتنا بفرحتكم كبيرة، ومحبتكم في القلب غالية، ونسأل الله أن نراها عروسًا في أبهى حُلّة، وأن تبقى أفراحكم عامرةً في كل بيت، وأن يديم عليكم نعمة العائلة ودفء المحبة وراحة البال.

ألف ألف مبارك، يا أخوي وسندي ورفيق دربي شادي، تتربّى آيرس بعزّكم ودلالكم، وتقرّ بها عيونكم، وتكون لكم فخرا وسندا وفرحةً لا تنتهي. جعلها الله من بنات الخير والبركة، وحفظها لكم من كل سوء، وأدام عليكم الأفراح والمسرّات.