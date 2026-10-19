طوبى لأنقياء القلوب لأن لهم ملكوت السماوات ... نعي سيدة فاضلة

خبرني - ينعى آل خضر وآل قمحاوي وأقرباؤهم وا أنسباؤهم في الأردن وفلسطين والمهجر

بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة للي صبحي سليم خضر

ارملة المرحوم الدكتور عبد السلام رفيق قمحاوي ووالدة كل من رولى، شادن، رانيا، مي، رفيق، دانا، هيا، جيدا

وشقيقة المرحوم تاكي، الفرد، المرحومة أنجيلا، مارينا وإسبيرو التي انتقلت إلى رحمته تعالى صباح يوم الاثنين الموافق

2026/10/19

بعد حياة حافلة بالمحبة والخير والعطاء

هذا وسيصلى على جثمانها الطاهر في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق

2026/10/21

في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي ومن ثم إلى مثواها الأخير في مقبرة العائلة في السلط

تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في الشميساني يومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً

وستقام صلاة الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيبة الذكر في اليونان

لا اراكم اللّٰه مكروها بعزيز لديكم