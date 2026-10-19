*
الاثنين: 19 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طوبى لأنقياء القلوب لأن لهم ملكوت السماوات ... نعي سيدة فاضلة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 20:34
طوبى لأنقياء القلوب لأن لهم ملكوت السماوات نعي سيدة فاضلة

خبرني - ينعى آل خضر وآل قمحاوي وأقرباؤهم وا أنسباؤهم في الأردن وفلسطين والمهجر
بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة للي صبحي سليم خضر
ارملة المرحوم الدكتور عبد السلام رفيق قمحاوي ووالدة كل من رولى، شادن، رانيا، مي، رفيق، دانا، هيا، جيدا
وشقيقة المرحوم تاكي، الفرد، المرحومة أنجيلا، مارينا وإسبيرو التي انتقلت إلى رحمته تعالى صباح يوم الاثنين الموافق
2026/10/19
بعد حياة حافلة بالمحبة والخير والعطاء
هذا وسيصلى على جثمانها الطاهر في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق
2026/10/21
في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي ومن ثم إلى مثواها الأخير في مقبرة العائلة في السلط
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في الشميساني يومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً
وستقام صلاة الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيبة الذكر في اليونان
لا اراكم اللّٰه مكروها بعزيز لديكم

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الأردن.. الإثنين 19-10-2026
وفيَّات الأردن.. الإثنين 19-10-2026
  • 2026-10-19 11:31
وفيَّات الأردن.. الأحد 18-10-2026
وفيَّات الأردن.. الأحد 18-10-2026
  • 2026-10-18 11:13
قبيلة بني حميدة تفقد الشيخ خالد سليمان بن طريف
قبيلة بني حميدة تفقد الشيخ خالد سليمان بن طريف
  • 2026-10-18 10:00
وفاة شقيقة يوسف الشواربة
وفاة شقيقة يوسف الشواربة
  • 2026-10-17 16:47
وفيات الاردن اليوم السبت 17-10-2026
وفيات الاردن اليوم السبت 17-10-2026
  • 2026-10-17 08:58
الإعلامي صالح ارتيمه في ذمة الله
الإعلامي صالح ارتيمه في ذمة الله
  • 2026-10-16 10:46