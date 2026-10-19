مأساة تهز العراق.. وفاة طفلة عمرها عام ونصف بعد سقوطها في بئر ارتوازية ببابل

خبرني - شهدت محافظة بابل العراقية حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام مصرعها إثر سقوطها داخل بئر مياه ارتوازية في قضاء الشوملي، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني، الإثنين، من انتشال جثمانها.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية نجاح فرق الإنقاذ في استخراج جثمان الطفلة من داخل البئر، قبل نقله إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث.

ووثقت المديرية عملية الانتشال من خلال مقطع فيديو نشرته عبر منصاتها الرسمية، أظهر جهود رجال الدفاع المدني أثناء إخراج الطفلة من البئر ومحاولة تقديم الإسعافات الأولية لها بصورة عاجلة، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

وأعادت الواقعة المأساوية تسليط الضوء على مخاطر الآبار المكشوفة، خصوصًا في المناطق الزراعية التي قد تشهد وجود فتحات عميقة تشكل تهديدًا لحياة الأطفال.

ووجهت مديرية الدفاع المدني العراقية تحذيرًا إلى المواطنين، شددت خلاله على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم بالقرب من الآبار ومصادر المياه، مع التأكيد على أهمية تأمين فتحات الآبار بأغطية محكمة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

ولم تكن حادثة الطفلة في محافظة بابل الأولى من نوعها بالعراق، إذ شهدت محافظة ميسان، خلال مارس الماضي، مأساة مشابهة بعد سقوط طفل داخل بئر ضيقة ومهجورة يبلغ عمقها 73 مترًا، بمنطقة جزيرة كميت غرب المحافظة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ في حادث ميسان عدة ساعات، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من استخراج جثمان الطفل، في واقعة أثارت حينها الحزن وأعادت التحذيرات بشأن خطورة الآبار المهجورة وغير المؤمنة.