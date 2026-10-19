استخراج 214 دبوسا وإبرة من بطن شاب في العراق

خبرني - نجح فريق طبي في مستشفى سامراء العام بالعراق في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة أسفرت عن استخراج 214 دبوسًا وإبرة معدنية من داخل بطنه.



وأعلن المستشفى، في بيان رسمي، أن الفريق الطبي المتخصص تمكن من التعامل مع الحالة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح، مشيرًا إلى أن العملية تعكس الجهود الطبية المبذولة للتعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.

وضم الفريق الذي أجرى العملية تسعة أفراد من الكوادر الطبية، الذين عملوا على استخراج الأجسام المعدنية من جوف المريض، في تدخل استثنائي نظرًا للعدد الكبير من الدبابيس والإبر الموجودة داخل بطنه.

ووثقت إدارة المستشفى تفاصيل العملية من خلال مجموعة من الصور التي أظهرت الفريق الطبي أثناء إجراء الجراحة، إلى جانب صور الأشعة التي كشفت عن تجمع الأجسام المعدنية داخل بطن الشاب قبل استخراجها.

كما نشرت المستشفى صورًا للدبابيس والإبر التي جرى إخراجها، وقد ظهرت بأحجام وألوان مختلفة، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية وصول هذه الكمية الكبيرة من الأجسام المعدنية إلى داخل جسم المريض.

ولم يكشف البيان المنشور عن ملابسات دخول الدبابيس والإبر إلى بطن الشاب، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية بعد انتهاء العملية أو طبيعة المضاعفات التي واجهها قبل التدخل الجراحي.

وسرعان ما انتشرت الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بجهود الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع الحالة، بينما عبّر آخرون عن دهشتهم من العدد الكبير للأجسام المعدنية التي عُثر عليها داخل بطن المريض، مطالبين بتوضيح ملابسات الحادثة.