نحاس أبو خشيبة يبشر الأردنيين.. 20.9 مليون طن تقديرات الخام وعوائد تصل إلى 50% للدولة

خبرني - أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية أن المؤشرات الأولية لمشروع استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوبي الأردن مبشرة، مشيرا إلى تقدم أعمال الاستكشاف والتزام الشركة ببرنامج العمل المحدد، وسط متابعة نيابية ورقابة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

وقال أبو هنية، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الاثنين، إن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة وادي عربة للمعادن تحقق توازنا بين حقوق الدولة والمستثمر، موضحا أن العوائد الحكومية المتوقعة تتراوح بين 48% و50% من صافي الأرباح، إضافة إلى الإتاوات.

وأكد أن الاتفاقية تمنع تصدير النحاس بصورته الخام، بما يدعم توجه المملكة نحو التصنيع والتحويل محليا، ويعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية والاقتصاد الوطني.

20.9 مليون طن تقديرات خام النحاس

وتقدر شركة وادي عربة للمعادن كميات خام النحاس في منطقة أبو خشيبة بنحو 20.9 مليون طن، بمتوسط تركيز للنحاس يبلغ 0.38%، فيما قدر تقييم فني مستقل الموارد المعدنية بنحو 9.4 مليون طن، بمتوسط تركيز يبلغ 0.50%، بما يعادل نحو 46 ألف طن من النحاس.

وتستند هذه التقديرات إلى الدراسات المنفذة حتى الآن، إذ غطت أعمال الحفر جزءا أوليا من المناطق الحاملة لتمعدنات النحاس، مع إمكانية توسيع نطاق الاستكشاف وتحديث تقديرات الموارد مع تقدم العمل.

وشملت أعمال الاستكشاف خلال تشرين الأول تحليل 659 عينة جيوكيميائية، وتنفيذ 53 خندقا استكشافيا وحفر 65 بئرا، إلى جانب إجراء تجارب مخبرية ومعدنية لاختبار خصائص الخام وطرق استخلاص النحاس.

وتتضمن خطة العمل المقبلة، الممتدة على مدار 24 شهرا، حفر أكثر من 120 بئرا استكشافيا باستخدام الحفر اللبي الماسي، بهدف توسيع المناطق المدروسة وتحسين النماذج الجيولوجية ثلاثية الأبعاد ورفع مستوى الثقة في تصنيف الموارد المعدنية، تمهيدا لإعداد دراسة الجدوى النهائية.

اختبارات أولية لاستخلاص النحاس

وتعمل الشركة على إنشاء مصنع تجريبي لمعالجة خام النحاس، بهدف اختبار خصائص الخام وتقييم كفاءة المعالجة والاستخلاص، وتوفير البيانات الفنية اللازمة لتصميم مصنع الإنتاج التجاري.

وأظهرت بعض الاختبارات المخبرية الأولية نسب استخلاص للنحاس تجاوزت 99% ضمن ظروف تشغيلية محددة، لا سيما في الخامات المؤكسدة التي تحتوي على معدني المالاكيت والكريزوكولا، مع الحاجة إلى مزيد من الاختبارات للتحقق من كفاءة المعالجة والجدوى الاقتصادية.

كما حددت الشركة مواقع مستهدفة تقدر كميات الخام فيها بنحو 400 ألف طن، بمتوسط تركيز للنحاس يقارب 1%، وفقا للتقديرات الأولية.

مشروع استراتيجي لتطوير قطاع التعدين

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قد أكد، خلال زيارة إلى مواقع المشروع برفقة أعضاء من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الأعيان والنواب، أهمية استكمال مراحل الاستكشاف وتقييم الموارد وإعداد دراسات الجدوى وفق أسس علمية وفنية ومعايير دولية قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

وتعد اتفاقية استكشاف وتطوير النحاس الموقعة مع شركة وادي عربة للمعادن الأولى من نوعها في الأردن.

وتعمل الشركة أيضا على دعم فرص تشغيل أبناء المنطقة والاستعانة بالموردين ومقدمي الخدمات المحليين، إلى جانب خطط لإنشاء مركز تدريب مهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، لتأهيل الكوادر المحلية للعمل في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.