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المنصوري أمام البرلمان: الحكم الذاتي والصحراء المغربية في صدارة الأولويات الوطنية

  • 19 أكتوبر 2026
  • 20:07
المنصوري أمام البرلمان الحكم الذاتي والصحراء المغربية في صدارة الأولويات الوطنية

خبرني - د. آمال جبور

 أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قضية الصحراء المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة تظلان في مقدمة الأولويات الوطنية، مشددة على مواصلة الجهود الدبلوماسية للدفاع عن سيادة المغرب ومصالحه وتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الإثنين 19 أكتوبر، أن الحكومة ستواصل حشد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بالتوازي مع تسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، وتعزيز دورها الاستراتيجي بوصفها بوابة للمملكة نحو العمق الإفريقي والمجال الأطلسي.
واستحضرت في هذا السياق قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، واصفة إياه بالمحطة المفصلية في مسار التسوية السياسية للنزاع، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي لترسيخ الموقف المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جددت المنصوري تمسك الحكومة بموقف المملكة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وبالتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين، بما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع التأكيد على مكانة القدس الشريف ضمن أولويات التحرك المغربي.
وشددت المنصوري على ضرورة ترجمة التعهدات الحكومية إلى برامج قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة، بما يعزز الثقة في العمل الحكومي ويضمن انعكاس التوجهات الاستراتيجية للمملكة على أرض الواقع.

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