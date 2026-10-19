أكثر من 431 ألف أردني بلا عمل.. ماذا كشفت أرقام وزارة العمل؟

خبرني - كشفت وزارة العمل أن عدد المتعطلين الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بلغ 431,675 شخصا في عام 2025، مقارنة بـ419,837 شخصا في عام 2022، و435,549 شخصا في عام 2021.

وأوضحت الوزارة، في ردها على أسئلة النائب ديمة طهبوب بشأن أعداد العاطلين عن العمل ومعدلات البطالة بين الشباب والوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأردني خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، أن مسح قوة العمل يُنفذ بشكل ربعي، إلا أنه لا يوفر أعدادا مطلقة للمتعطلين الأردنيين إلا على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بانخفاض معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21%، عزت الحكومة ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة، إلى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية والإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار، ودعم برامج التدريب المهني والتقني.

وبحسب الرد، بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين خلال عام 2025 نحو 87,617 فرصة، توزعت بواقع 67,891 فرصة للذكور و19,726 فرصة للإناث.

وأشارت الوزارة إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة بلغ 89,504 فرص عام 2022، و95,342 فرصة عام 2023، فيما سجل عام 2024 أعلى عدد خلال الفترة المذكورة بواقع 96,420 فرصة عمل.

وأضافت أن عدد فرص العمل المستحدثة انخفض في عام 2025 إلى 95,122 فرصة، وفق الأرقام الواردة في الرد الحكومي.