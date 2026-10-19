ما الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي؟

خبرني - يُعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على صحته وبناء العضلات وإصلاح الأنسجة وإنتاج الإنزيمات والهرمونات، ويمكن الحصول على البروتين من مصادر غذائية متنوعة، أبرزها اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، إلى جانب البقوليات والمكسرات والبذور وبعض الحبوب الكاملة.

ومع انتشار الأنظمة الغذائية المختلفة، يزداد الاهتمام بمعرفة الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي، وأيهما أفضل لبناء العضلات والحفاظ على الوزن وتلبية احتياجات الجسم اليومية. والحقيقة أن لكل نوع خصائص غذائية تميزه، وأن الاختيار بينهما يعتمد على جودة المصادر الغذائية، والاحتياجات الفردية، ومدى التنوع في النظام الغذائي.

ما هو البروتين الحيواني؟

البروتين الحيواني هو البروتين الذي يحصل عليه الإنسان من الأطعمة ذات المصدر الحيواني، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته. ويتميز كثير من هذه المصادر باحتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بكميات كافية، ولذلك يجب الحصول عليها من الغذاء.

وتختلف القيمة الغذائية للبروتين الحيواني بحسب نوع الطعام وطريقة تحضيره، كما تختلف كمية الدهون والفيتامينات والمعادن المصاحبة له.

ومن أبرز مصادر البروتين الحيواني:

اللحوم الحمراء: مثل اللحم البقري، وتوفر البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12، لكن يُفضل الحد من تناول اللحوم المصنعة وتقليل الإفراط في اللحوم الحمراء.

الدجاج والديك الرومي: يوفران البروتين، ويمكن أن يكونا خيارًا مناسبًا عند تحضيرهما بطرق صحية، مثل الشواء أو الطهي في الفرن.

الأسماك: تحتوي على البروتين، وتوفر الأنواع الدهنية، مثل السلمون والسردين، أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

البيض: يُعد مصدرًا جيدًا للبروتين، ويحتوي على عناصر غذائية أخرى، مثل الكولين وفيتامين B12.

الحليب ومنتجات الألبان: مثل الزبادي والجبن، وتوفر البروتين والكالسيوم، كما تحتوي بعض الأنواع على فيتامين D إذا كانت مدعمة به.

وتتميز العديد من المصادر الحيوانية بسهولة الاستفادة من البروتين الموجود فيها، وهو ما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين ضمن وجبات متوازنة.

ما هو البروتين النباتي؟

البروتين النباتي هو البروتين الموجود في الأطعمة ذات المصدر النباتي، مثل البقوليات والحبوب والمكسرات والبذور وبعض الخضراوات، ويُعد جزءًا أساسيًا من الأنظمة الغذائية النباتية، كما يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي للأشخاص الذين يتناولون اللحوم ومنتجات الألبان.

وتختلف مصادر البروتين النباتي في كمية البروتين ونوعية الأحماض الأمينية التي تحتوي عليها، لذلك يساعد التنوع بين الأطعمة النباتية على تلبية الاحتياجات الغذائية بصورة أفضل.

ومن أهم مصادر البروتين النباتي:

العدس: يوفر البروتين والألياف والحديد، ويمكن استخدامه في إعداد الشوربة والسلطات والوجبات الرئيسية.

الفول والفاصوليا والحمص: تحتوي على البروتين والألياف، وتساعد على الشعور بالشبع، كما توفر مجموعة من المعادن المهمة.

فول الصويا ومنتجاته: مثل التوفو، ويتميز الصويا باحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والفول السوداني وبذور اليقطين، وتوفر البروتين والدهون غير المشبعة، لكن بعض أنواعها مرتفعة السعرات الحرارية.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والكينوا، وتوفر كميات متفاوتة من البروتين إلى جانب الكربوهيدرات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

ويمكن الاستفادة من هذه المصادر في إعداد وجبات متنوعة، مثل الأرز مع العدس، أو الفول مع الخبز، أو الحمص مع الحبوب الكاملة. ويساعد هذا التنوع على تحسين التوازن الغذائي، دون الحاجة إلى الاعتماد على مصدر نباتي واحد.

ما الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي؟

يتمثل الفرق الأساسي بين البروتين الحيواني والنباتي في مصادرهما وتركيبتهما الغذائية ومدى سهولة هضمهما والاستفادة منهما. ومع ذلك، لا يمكن الحكم على جودة النظام الغذائي اعتمادًا على مصدر البروتين وحده، لأن الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية أخرى تؤثر في قيمتها الصحية.

الأحماض الأمينية الأساسية

تحتوي معظم المصادر الحيوانية، مثل البيض واللحوم والأسماك والحليب، على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات مناسبة نسبيًا، ولذلك تُصنف عادةً باعتبارها بروتينات كاملة.

أما بعض المصادر النباتية، فقد تكون أقل في أحد الأحماض الأمينية الأساسية أو أكثر من غيره، لكن هناك استثناءات مهمة، مثل فول الصويا والكينوا، اللذين يحتويان على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

سهولة الهضم والاستفادة من البروتين

يكون البروتين الحيواني في العديد من المصادر أسهل هضمًا، لكن ذلك يختلف باختلاف الطعام وطريقة الطهي والمعالجة. كما يمكن للجسم الاستفادة بكفاءة من البروتين النباتي عند تناول كميات مناسبة ومن مصادر متنوعة.

الألياف والعناصر الغذائية المصاحبة

لا تحتوي الأطعمة الحيوانية على الألياف الغذائية، بينما توفر المصادر النباتية، مثل العدس والفاصوليا والحمص، كميات جيدة منها. وفي المقابل، توفر بعض الأطعمة الحيوانية عناصر مهمة، مثل فيتامين B12 والحديد الهيمي، الذي يسهل امتصاصه نسبيًا.

الدهون والسعرات الحرارية

تختلف كمية الدهون باختلاف نوع الطعام. فاللحوم الدهنية وبعض منتجات الألبان كاملة الدسم قد تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة، بينما توفر المكسرات والبذور والعديد من المصادر النباتية دهونًا غير مشبعة. ومع ذلك، فإن بعض المنتجات النباتية المصنعة قد تحتوي على كميات كبيرة من الملح أو الدهون المضافة.

أيهما أفضل لبناء العضلات؟

يمكن للبروتين الحيواني والنباتي المساهمة في بناء العضلات والحفاظ عليها، بشرط الحصول على كمية كافية من البروتين والطاقة، إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة والالتزام بالراحة المناسبة.

يتميز البروتين الحيواني، مثل بروتين البيض والحليب واللحوم والأسماك، بتوفير الأحماض الأمينية الأساسية بنسب مناسبة في كثير من الحالات. ويُعد بروتين مصل اللبن، المعروف باسم الواي بروتين، مثالًا على البروتين الحيواني المستخدم في بعض المكملات الغذائية.

أما البروتين النباتي، فيمكن أن يدعم بناء العضلات أيضًا، خاصة عند الاعتماد على مصادر متنوعة، مثل الصويا والبقوليات والحبوب والمكسرات. وقد يحتاج بعض الأشخاص الذين يعتمدون على البروتين النباتي بالكامل إلى تناول كمية أكبر قليلًا أو توزيع البروتين على الوجبات لضمان تلبية احتياجاتهم.

ولتحقيق نتائج جيدة في بناء العضلات، يُنصح بالاهتمام بما يلي:

توزيع مصادر البروتين على الوجبات الرئيسية بدلًا من الاعتماد على وجبة واحدة.

ممارسة تمارين المقاومة بانتظام، مع زيادة شدة التدريب تدريجيًا.

تناول سعرات حرارية كافية وفقًا للهدف، سواء كان بناء العضلات أو الحفاظ على الوزن.

الحصول على نوم وراحة مناسبين للمساعدة على التعافي بعد التمرين.

ما فوائد البروتين النباتي والحيواني للصحة؟

يساهم البروتين بنوعيه في بناء الأنسجة وإصلاحها، والحفاظ على الكتلة العضلية، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات، ودعم وظائف الجهاز المناعي، لكن الفوائد الإضافية تعتمد على نوع الطعام الذي يوفر البروتين والعناصر الغذائية المصاحبة له.

تتميز البقوليات والمصادر النباتية الغنية بالألياف بدورها في دعم صحة الجهاز الهضمي، وقد تساعد على تحسين الشبع وتنظيم مستويات الكوليسترول عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن. كما ترتبط الأنماط الغذائية التي تركز على البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

وفي المقابل، توفر الأسماك البروتين وأحماض أوميجا 3 في بعض أنواعها، بينما يمد البيض ومنتجات الألبان واللحوم الجسم بعناصر غذائية مهمة، منها فيتامين B12. ويُعد الحديد الموجود في اللحوم أكثر سهولة في الامتصاص عمومًا من الحديد الموجود في المصادر النباتية.

لكن الاعتماد المفرط على اللحوم المصنعة، مثل بعض أنواع النقانق واللحوم المعالجة، أو الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، قد لا يتناسب مع أفضل الأنماط الغذائية لصحة القلب على المدى الطويل. لذلك، من المفيد التنويع بين مصادر البروتين، وإعطاء مساحة أكبر للأسماك والبقوليات والمكسرات وغيرها من الخيارات الصحية.

كيف تختار مصدر البروتين المناسب لك؟

يعتمد اختيار البروتين المناسب على العمر ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية والأهداف الغذائية والتفضيلات الشخصية. ولا يشترط أن يختار الشخص أحد النوعين بصورة كاملة، إذ يمكن الجمع بين المصادر الحيوانية والنباتية للاستفادة من المزايا الغذائية لكل منهما.

ولتحقيق توازن أفضل في وجباتك، يمكنك اتباع مجموعة من الإرشادات:

اجعل البقوليات، مثل العدس والفول والحمص، جزءًا منتظمًا من وجباتك.

اختر مصادر بروتين متنوعة، مثل البيض والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان، وفقًا لاحتياجاتك.

استبدل بعض الوجبات التي تعتمد على اللحوم بوجبات تحتوي على البقوليات أو الصويا.

اختر طرق الطهي الصحية، مثل الشواء والسلق والطهي في الفرن، بدلًا من الإفراط في القلي.

راقب كمية الملح والدهون المضافة إلى الطعام، خاصة في المنتجات المصنعة والوجبات الجاهزة.

أما الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا بالكامل، فمن المهم أن يهتموا بتوفير فيتامين B12 من الأطعمة المدعمة أو المكملات المناسبة، وفقًا لإرشادات مختص التغذية أو الطبيب. وقد يحتاجون أيضًا إلى متابعة تناول الحديد والكالسيوم واليود وفيتامين D وأحماض أوميجا 3، حسب طبيعة النظام الغذائي واحتياجاتهم الفردية.

وفي النهاية العملية لاختيار البروتين، فإن الأهم هو الحصول على كمية مناسبة من مصادر متنوعة وعالية الجودة، مع مراعاة التوازن الغذائي العام. فالبروتين الحيواني ليس الخيار الأفضل في جميع الحالات، والبروتين النباتي ليس أقل قيمة بالضرورة؛ إذ يمكن لكليهما أن يكون جزءًا فعالًا من نظام غذائي صحي عند التخطيط له بصورة مناسبة.