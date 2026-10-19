هل المشي اليومي يكفي للحفاظ على الصحة؟

خبرني - يُعد المشي اليومي من أبسط الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها للحفاظ على الصحة وتحسين اللياقة البدنية، فهو لا يحتاج إلى معدات رياضية خاصة أو اشتراك في صالة ألعاب، كما يمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي. ومع تزايد الاهتمام بأساليب الحياة الصحية، أصبح المشي خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم وتقليل آثار الجلوس لفترات طويلة.

يساعد المشي المنتظم على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين الحالة المزاجية، ودعم صحة القلب، كما قد يساهم في التحكم في الوزن وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. ومع ذلك، يظل السؤال المهم هو: هل يكفي المشي وحده للحفاظ على الصحة، أم يحتاج الجسم إلى أنواع أخرى من النشاط البدني لتحقيق أفضل النتائج؟

ما فوائد المشي اليومي للجسم؟

يوفر المشي مجموعة من الفوائد الصحية التي تظهر مع الانتظام في ممارسته، خاصة عندما تكون سرعته ومدته مناسبتين لعمر الشخص وحالته البدنية. ولا يشترط أن يبدأ الإنسان بالمشي لمسافات طويلة، إذ يمكن زيادة مدة النشاط تدريجيًا وفقًا للقدرة الشخصية.

ومن أبرز فوائد المشي اليومي ما يلي:

تحسين صحة القلب والدورة الدموية

يساعد المشي، خاصة عند ممارسته بوتيرة متوسطة أو سريعة، على تنشيط الدورة الدموية وتحسين كفاءة الجهاز القلبي الوعائي. كما يرتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويمكن الاستفادة من هذه الفوائد من خلال تخصيص وقت يومي للمشي، واختيار سرعة تجعل التنفس أسرع قليلًا مع القدرة على التحدث دون صعوبة كبيرة.

المساعدة في التحكم في الوزن

يساهم المشي في استهلاك الطاقة، مما قد يساعد على التحكم في الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن. وتختلف كمية الطاقة التي يحرقها الجسم حسب مدة المشي وسرعته ووزن الشخص وطبيعة الطريق.

ولتحقيق نتائج أفضل، يمكن زيادة مدة المشي تدريجيًا، واستخدام السلالم بدلًا من المصعد عند ملاءمة ذلك، وتقليل فترات الجلوس المتواصلة خلال اليوم.

تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر

لا تقتصر فوائد المشي على الصحة البدنية، بل تمتد إلى الصحة النفسية أيضًا. فقد يساعد النشاط البدني المنتظم على تخفيف التوتر وتحسين المزاج ودعم جودة النوم.

كما أن المشي في الأماكن المفتوحة أو الحدائق قد يمنح الشخص فرصة للابتعاد عن ضغوط العمل والدراسة، خاصة إذا أصبح جزءًا ثابتًا من روتينه اليومي.

دعم صحة العظام والمفاصل

يُصنف المشي ضمن الأنشطة التي تحمل وزن الجسم، ولذلك يمكن أن يساعد على دعم صحة العظام والحفاظ على القدرة على الحركة. كما يساهم في تحريك المفاصل وتنشيط العضلات المستخدمة أثناء المشي.

ومع ذلك، ينبغي اختيار حذاء مريح وطريق مناسب، وتجنب زيادة المسافة أو السرعة بصورة مفاجئة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو مشكلات الحركة.

المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد النشاط البدني العضلات على استخدام الجلوكوز، وقد يساهم المشي المنتظم في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يكون المشي بعد الوجبات مفيدًا لبعض الأشخاص، لكن المصابين بالسكري، خصوصًا من يستخدمون الأدوية التي قد تسبب انخفاض السكر، ينبغي أن يراعوا إرشادات الطبيب عند تنظيم نشاطهم البدني.

كم دقيقة من المشي يحتاجها الجسم يوميًا؟

تعتمد المدة المناسبة للمشي على الحالة الصحية ومستوى اللياقة والأهداف الشخصية، لكن الإرشادات الصحية العامة توصي البالغين بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني الهوائي متوسط الشدة، أو ما يعادلها من النشاط مرتفع الشدة.

ويمكن تطبيق ذلك من خلال المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا خلال خمسة أيام في الأسبوع، مع إمكانية تقسيم المدة إلى فترات أقصر حسب الوقت المتاح.

وللمبتدئين، من الأفضل البدء بمدة تتناسب مع قدرتهم الحالية، ثم زيادة الوقت تدريجيًا حتى يصبح النشاط أكثر انتظامًا.

ومن المهم الانتباه إلى أن المشي البطيء أفضل من عدم الحركة، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا ممارسة الرياضة. ومع تطور اللياقة، يمكن زيادة السرعة أو المدة للحصول على فوائد أكبر.

هل المشي اليومي وحده كافٍ للحفاظ على الصحة؟

الإجابة تعتمد على المقصود بالحفاظ على الصحة، فالمشي المنتظم يمكن أن يغطي جزءًا مهمًا من احتياجات الجسم للنشاط البدني، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والدورة الدموية والتحكم في الوزن. لكنه لا يوفر وحده جميع أنواع التمارين التي يحتاج إليها الجسم.

وتوصي الإرشادات الصحية إلى جانب النشاط الهوائي بممارسة تمارين تقوية العضلات يومين على الأقل أسبوعيًا، مع الاهتمام بتمارين التوازن لدى كبار السن أو الأشخاص المعرضين للسقوط.

وهناك عدة جوانب قد لا يغطيها المشي وحده بصورة كافية:

تقوية العضلات: يساعد المشي على تشغيل عضلات الساقين، لكنه لا يوفر دائمًا مقاومة كافية لتقوية جميع المجموعات العضلية، خاصة عضلات الجزء العلوي من الجسم.

زيادة القوة البدنية: قد يحتاج الجسم إلى تمارين مقاومة، مثل استخدام الأوزان أو أحزمة المقاومة أو تمارين وزن الجسم، لتحسين القوة العضلية.

تحسين التوازن والمرونة: قد يستفيد بعض الأشخاص من تمارين التوازن والمرونة والحركة، خصوصًا مع التقدم في العمر.

رفع مستوى اللياقة تدريجيًا: قد يحتاج الأشخاص الذين يستهدفون مستوى أعلى من اللياقة إلى تنويع أنشطتهم وفقًا لقدراتهم وأهدافهم.

لذلك، يمكن اعتبار المشي أساسًا ممتازًا لنمط حياة نشط، مع إضافة تمارين أخرى لتلبية احتياجات الجسم بصورة أكثر شمولًا.

كيف تجعل المشي اليومي أكثر فاعلية؟

لا تعتمد فوائد المشي على عدد الخطوات فقط، بل تتأثر أيضًا بالسرعة والانتظام وطبيعة النشاط ومستوى اللياقة. ويمكن تحسين الاستفادة منه من خلال بعض العادات البسيطة.

اختر السرعة المناسبة: إذا كان هدفك تحسين اللياقة القلبية، فحاول المشي بوتيرة متوسطة أو سريعة تسمح لك بالتحدث، لكن تجعل الغناء صعبًا نسبيًا.

ابدأ بالإحماء: خصص الدقائق الأولى للمشي ببطء، ثم زد سرعتك تدريجيًا، وقللها في نهاية النشاط لمساعدة الجسم على العودة إلى حالته الطبيعية.

التزم بجدول منتظم: اختر موعدًا مناسبًا للمشي، مثل الصباح أو بعد العمل، واجعل النشاط جزءًا من روتينك بدلًا من ممارسته بصورة متقطعة.

غيّر مسار المشي عند الحاجة: يمكن المشي في الحدائق أو الأماكن المخصصة للمشاة أو داخل مراكز التسوق، وفقًا للطقس ومدى توافر أماكن آمنة.

قلل فترات الجلوس: حتى إذا كنت تمشي يوميًا، فمن المفيد الوقوف والتحرك لبضع دقائق بانتظام خلال ساعات العمل، خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة.

ما العادات التي تساعد على تعزيز فوائد المشي؟

للحفاظ على الصحة، من الأفضل الجمع بين المشي والعادات اليومية التي تدعم وظائف الجسم وتساعد على الوقاية من المشكلات الصحية.

ومن أهم هذه العادات تناول غذاء متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين والحبوب الكاملة، وشرب كمية مناسبة من الماء، والحصول على نوم كافٍ، والحد من التدخين، وتجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون غير الصحية.

كما ينبغي الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم أثناء المشي. فإذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق شديد في التنفس أو دوار مفاجئ، فتوقف عن النشاط واطلب المساعدة الطبية المناسبة. أما إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو مشكلة صحية تؤثر في الحركة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد نوع النشاط ومدته بما يتناسب مع حالتك.

ويُعد الالتزام بالمشي خطوة عملية نحو تحسين الصحة، لكن أفضل النتائج تتحقق عندما يصبح جزءًا من نمط حياة متوازن يجمع بين النشاط الهوائي وتمارين القوة والتغذية الجيدة والنوم المنتظم.

