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ماذا يحدث لانتخابات اتحاد الكرة الأردني؟

  • 19 أكتوبر 2026
  • 18:53
ماذا يحدث لانتخابات اتحاد الكرة الأردني

خبرني  - خبرني  - كشف موقع "winwin"، نقلًا عن مصدر مسؤول في الاتحاد الأردني لكرة القدم، تأجيل انتخابات الهيئة التنفيذية التي كانت مقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من دون تحديد موعد بديل.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسباب التأجيل، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الأندية لم تتسلم الدعوات الرسمية للاجتماع وجدول أعماله، رغم الإعلان عن موعده الشهر الماضي.

 

موعد مؤجل

وكان الاتحاد أعلن في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي حضوريًا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يتضمن انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

كما أعاد الاتحاد تأكيد الموعد في تقرير نشره عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لهذا العام، موضحًا أن لجنتي الانتخاب واستئناف الانتخاب ستتوليان الإشراف على الاستحقاق.

ويأتي ذلك بعد تأجيل سابق للانتخابات التي كانت مقررة في مايو/ أيار، لإفساح المجال أمام مشاركة المنتخب الأردني الأولى في كأس العالم 2026.

 

منافسة على المقاعد

وأوضح التقرير أن عدم وصول الدعوات الخطية إلى الأندية كان من المؤشرات التي دفعته للاستفسار عن مصير الاجتماع، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة الوقت أمامها لتقديم مقترحاتها وفق الإجراءات المنظمة.

ولا يعني غياب الدعوات، بمفرده، ثبوت سبب التأجيل، في انتظار توضيح رسمي من الاتحاد بشأن مصير الموعد والخطوات المقبلة.

وبالتوازي، تحدث التقرير عن منافسة مرتقبة على مقاعد الأندية الخمسة، الموزعة بين ثلاثة لأندية المحترفين، ومقعد لأندية الدرجة الأولى وآخر للدرجة الثانية.

ورجّحت مصادر ترشح نحو سبعة ممثلين عن أندية المحترفين العشرة، مع عدم التوصل إلى توافق يتيح حسم مقاعدها بالتزكية.

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