ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟

خبرني - أصبح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أبرز التقنيات التي تؤثر في حياتنا اليومية، حيث يدخلان في العديد من المجالات، مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتسويق الرقمي. ومع الانتشار الواسع لهذه التقنيات، يخلط البعض بين مفهوم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويعتقدون أنهما يشيران إلى الشيء نفسه، رغم وجود اختلافات مهمة بينهما من حيث المفهوم وطريقة العمل والاستخدامات.

يساعد فهم الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على معرفة كيفية الاستفادة من هذه التقنيات، واختيار الحلول المناسبة لاحتياجات الأفراد والشركات، كما يوضح العلاقة بينهما، وكيف يمكن للتعلم الآلي أن يسهم في تطوير الأنظمة الذكية وتحسين قدرتها على تحليل البيانات واتخاذ القرارات.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) هو أحد فروع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة، والتعرف على الصور، وحل المشكلات، والتخطيط، وتحليل المعلومات. وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات وأساليب مختلفة تساعدها على التعامل مع البيانات وتنفيذ المهام المطلوبة وفقًا للأهداف المحددة.

لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على جعل الأجهزة تنفذ الأوامر فقط، بل يشمل تطوير برامج تستطيع تحليل المواقف، والتعرف على الأنماط، وتقديم اقتراحات أو تنبؤات تساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل.

ومن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

المساعدات الصوتية: مثل الأنظمة التي تتعرف على الأوامر الصوتية وتساعد المستخدمين في تنفيذ المهام اليومية.

روبوتات المحادثة: التي تجيب عن الأسئلة، وتقدم المعلومات، وتساعد العملاء في حل المشكلات.

أنظمة التوصية: التي تقترح المنتجات أو الأفلام أو المحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين.

الرؤية الحاسوبية: التي تساعد الأجهزة على تحليل الصور ومقاطع الفيديو والتعرف على الأشياء الموجودة فيها.

التخطيط واتخاذ القرارات: من خلال أنظمة تساعد في تنظيم العمليات وتحديد الخيارات المناسبة وفقًا للبيانات المتاحة.

يمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد على قواعد محددة مسبقًا أو أساليب إحصائية أو خوارزميات التعلم الآلي، وذلك وفقًا لطبيعة المهمة التي صُمم النظام لتنفيذها.

ما هو التعلم الآلي؟

التعلم الآلي (Machine Learning) هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي، ويركز على تطوير خوارزميات تستطيع التعلم من البيانات واكتشاف الأنماط الموجودة فيها، ثم استخدام ما تعلمته لإجراء التنبؤات أو تصنيف المعلومات أو تحسين أدائها في مهام معينة.

بدلًا من برمجة النظام بتعليمات تفصيلية لكل حالة محتملة، يمكن تدريبه باستخدام أمثلة وبيانات مناسبة، حتى يتمكن من التعرف على العلاقات المتكررة وتطبيقها على بيانات جديدة. وتعتمد جودة النتائج على عوامل متعددة، منها حجم البيانات وجودتها، وطريقة التدريب، ومدى ملاءمة النموذج للمهمة المطلوبة.

على سبيل المثال، يمكن تدريب نظام للتعلم الآلي على آلاف الصور التي تحتوي على قطط وكلاب، ليتعلم التمييز بينهما. وبعد التدريب، يستطيع النظام تحليل صورة جديدة وتحديد الفئة التي يُرجح أن تنتمي إليها.

وتشمل أبرز أنواع التعلم الآلي ما يلي:

التعلم الخاضع للإشراف: يعتمد على بيانات تحتوي على إجابات أو تصنيفات معروفة، ويُستخدم في التنبؤ بأسعار العقارات وتصنيف الرسائل الإلكترونية.

التعلم غير الخاضع للإشراف: يساعد على اكتشاف الأنماط والمجموعات داخل البيانات دون توفير تصنيفات مسبقة، مثل تقسيم العملاء إلى مجموعات وفقًا لسلوكهم الشرائي.

التعلم بالتعزيز: يعتمد على تعلم السلوك المناسب من خلال التجربة والمكافآت أو العقوبات، ويُستخدم في بعض تطبيقات الروبوتات والألعاب وتحسين القرارات المتتابعة.

ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟

يتمثل الفرق الأساسي في أن الذكاء الاصطناعي مفهوم أوسع يشمل التقنيات التي تهدف إلى جعل الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب قدرات ذكية، بينما يمثل التعلم الآلي أحد الأساليب المستخدمة لتحقيق هذا الهدف من خلال التعلم من البيانات.

يمكن تطوير نظام ذكاء اصطناعي باستخدام قواعد يحددها المبرمج مسبقًا، دون أن يتعلم النظام من البيانات بالطريقة التي يعتمد عليها التعلم الآلي. وفي المقابل، يستخدم نظام التعلم الآلي البيانات لبناء نموذج يستطيع اكتشاف الأنماط وإنتاج نتائج بناءً على ما تعلمه.

ويمكن توضيح الاختلافات بينهما من خلال عدة جوانب:

من حيث المفهوم: الذكاء الاصطناعي مجال شامل، أما التعلم الآلي فهو جزء منه.

من حيث طريقة العمل: قد يعتمد الذكاء الاصطناعي على القواعد والمنطق والتخطيط أو التعلم من البيانات، بينما يعتمد التعلم الآلي أساسًا على تدريب النماذج باستخدام البيانات.

من حيث الهدف: يسعى الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ مهام تتطلب سلوكًا ذكيًا، في حين يركز التعلم الآلي على تمكين الأنظمة من اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج.

من حيث البيانات: تحتاج تطبيقات التعلم الآلي عادةً إلى بيانات مناسبة للتدريب، بينما يمكن لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي العمل وفق قواعد محددة دون تدريب على مجموعات بيانات.

من حيث الاستخدام: يشمل الذكاء الاصطناعي تطبيقات مثل التخطيط الآلي والأنظمة القائمة على القواعد، بينما يظهر التعلم الآلي بوضوح في التنبؤ بالطلب واكتشاف الاحتيال وتحليل سلوك العملاء.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي معًا؟

يتكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من التطبيقات الحديثة، إذ يوفر الذكاء الاصطناعي الإطار العام لبناء الأنظمة الذكية، بينما يساعد التعلم الآلي على تطوير قدرات هذه الأنظمة من خلال تحليل البيانات واكتشاف العلاقات بينها.

على سبيل المثال، تستخدم بعض المتاجر الإلكترونية نماذج التعلم الآلي لتحليل عمليات الشراء السابقة، والمنتجات التي يشاهدها العملاء، والسلع التي يضيفونها إلى قوائمهم. وبعد ذلك، توظف هذه النتائج داخل نظام توصية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاقتراح منتجات قد تناسب اهتمامات كل مستخدم.

وتظهر هذه العلاقة أيضًا في تطبيقات خدمة العملاء، حيث يمكن الجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لفهم استفسارات العملاء وتصنيفها وتقديم ردود مناسبة. ومع ذلك، فإن دقة النتائج تعتمد على جودة البيانات والتصميم المستخدم، وقد تحتاج الأنظمة إلى مراجعة بشرية في الحالات المعقدة.

ما استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأعمال؟

تستفيد الشركات من التقنيتين لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير تجربة العملاء، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات. ويعتمد اختيار التقنية المناسبة على طبيعة المشكلة والنتائج المطلوبة والموارد المتاحة.

ومن أهم الاستخدامات العملية:

التسويق الرقمي: يساعد التعلم الآلي على تحليل سلوك الزوار، وتوقع المنتجات التي قد تهمهم، وتقسيم الجمهور إلى شرائح أكثر دقة. ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحملات التسويقية وتخصيص المحتوى وتحسين التواصل مع العملاء. التجارة الإلكترونية: تستخدم المتاجر الأنظمة الذكية لاقتراح المنتجات، والتنبؤ بالطلب، وتحسين إدارة المخزون. كما يمكن تحليل بيانات المبيعات للمساعدة في تحديد المنتجات الأكثر طلبًا وتوقع التغيرات في سلوك المستهلكين. القطاع المالي: تُستخدم خوارزميات التعلم الآلي في اكتشاف المعاملات غير المعتادة، وتقييم بعض المخاطر المالية، وتحليل أنماط الإنفاق. وتساعد هذه التطبيقات المؤسسات على رصد المؤشرات التي قد يصعب اكتشافها يدويًا، مع ضرورة مراعاة الدقة والخصوصية والضوابط التنظيمية. الرعاية الصحية: يمكن استخدام التعلم الآلي لتحليل الصور الطبية والمساعدة في اكتشاف أنماط مرتبطة ببعض الأمراض، بينما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم تنظيم المعلومات والعمليات الطبية. وتظل القرارات التشخيصية والعلاجية بحاجة إلى إشراف المختصين. خدمة العملاء: تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الاستفسارات المتكررة على مدار الساعة، ويمكن للتعلم الآلي تحسين قدرتها على تصنيف الطلبات والتعرف على الأنماط الشائعة في أسئلة العملاء.

متى تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي ومتى تحتاج إلى التعلم الآلي؟

يعتمد الاختيار على الهدف من المشروع، وليس على اسم التقنية وحده. فإذا كانت المهمة تتطلب نظامًا لتنفيذ قواعد واضحة أو تنظيم خطوات محددة أو التخطيط وفق شروط معينة، فقد يكون استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي القائمة على القواعد مناسبًا دون الحاجة إلى بناء نموذج تعلم آلي.

أما إذا كانت المهمة تعتمد على تحليل كميات كبيرة من البيانات، أو اكتشاف أنماط يصعب تحديدها يدويًا، أو التنبؤ بسلوك مستقبلي، فقد يكون التعلم الآلي خيارًا مناسبًا.

قبل اتخاذ القرار، ينبغي تحديد المشكلة التي تريد حلها، وتقييم جودة البيانات المتاحة، وتقدير تكلفة التطوير والتشغيل، والتأكد من إمكانية قياس النتائج. ومن المهم أيضًا مراعاة حماية البيانات، وتقليل الأخطاء والتحيز، وتوفير الرقابة البشرية عندما تؤثر مخرجات النظام في قرارات مهمة.

يساعد هذا التقييم على اختيار التقنية المناسبة بدلًا من الاعتماد على حلول معقدة لا تتناسب مع احتياجات المشروع أو توقعات المستخدمين.