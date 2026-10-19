فرنسا.. خسائر بمئات الملايين من اليوروهات جراء احتجاجات الطلاب وتوجه حكومي لفرض الطوارىء

خبرني - أفاد رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية آلان دي كريسينزو، بأن أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء فرنسا تضررت جراء أعمال الشغب والتخريب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال آلان دي كريسينزو على قناة "آر تي إل": "في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد، كان لدينا تقدير أولي لتضرر 1500 متجر بيع بالتجزئة، لكن بعض المدن لم تدرج بعد في الإحصائيات. ومن شبه المؤكد أننا سنتجاوز حاجز الـ 2000 متجر".

وقدر رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية حجم الأضرار بمئات الملايين من اليوروهات.

وأشار آلان دي كريسينزو إلى أن أعمال العنف استمرت خلال ليلة الأحد في أربع مدن فرنسية على الأقل، هي باريس ومرسيليا وليون ونانت.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الاضطرابات الجماهيرية، قائلا: "لا يزال هذا السؤال مطروحا، بما في ذلك كيفية تنفيذه. لذا، إذا لزم الأمر، يمكننا القيام بذلك بكل تأكيد. ويبدو لي أن فرض حظر التجول أنسب حل للوضع الراهن".

وشهدت الاحتجاجات التي خرجت في فرنسا السبت وتواصلت حتى الأحد، أعمال عنف طالت مباني عامة، إلى جانب عمليات نهب وسلب وتخريب استهدفت عددا كبيرا من المحال التجارية.

وأقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، بأن قوات الأمن "فقدت السيطرة" في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت على هامش الاحتجاجات في نهاية الأسبوع.

وأشار إلى وجود "ثغرات في استباق" الأحداث خلال الاستعدادات، مضيفا أنه قدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما لم يقبلها الأخير.

هذا وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أن السلطات أوقفت 2331 شخصا ووضعتهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أودع عشرات الأشخاص الحبس الاحتياطي على خلفية أعمال العنف.