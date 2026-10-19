محمد سعد يحسم الجدل حول مشاركته في دراما رمضان 2027

خبرني - نفى الفنان المصري محمد سعد ما تردد بشأن تعاقده على بطولة مسلسل جديد للمشاركة به في موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا عدم علمه بالمشروع المتداول، وعدم تلقيه أي تواصل من جهة إنتاجية بشأنه حتى الآن.

وأوضح سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حقيقة ما جرى تداوله، قائلًا: «لجمهوري الغالي، قرأت أخبارًا عن مسلسل لي 2027 ولا أعرف عنه شيئًا، ولم أتلقَّ أي تواصل إنتاجي، سواء على مستوى الورق أو الإخراج».

وشدد الفنان على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بمشروعاته الفنية، منعًا لتداول معلومات غير مؤكدة قد تثير تساؤلات الجمهور حول أعمال لم يبدأ التعاقد عليها من الأساس.

وأكد محمد سعد أن صفحته الرسمية ستكون المصدر الذي يعلن من خلاله أي مستجدات تتعلق بمشروعاته الفنية المقبلة، سواء على مستوى التعاقدات أو تفاصيل الأعمال التي يستعد لتقديمها.

واختتم سعد رسالته لجمهوره بعبارته الشهيرة التي ارتبطت به، قائلًا: «وأي خبر هيكون على صفحتي، وصبح صبح عالغالين».

ويأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للتكهنات بشأن عودة محمد سعد إلى المنافسة في موسم رمضان 2027، في انتظار إعلانه رسميًا عن مشروعاته الجديدة خلال الفترة المقبلة.