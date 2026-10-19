وزير الصحة يكشف عن إجراءات عاجلة لمركز صحي الهاشمي الشمالي

خبرني - أعلن وزير الصحة إبراهيم البدور أن فريقا من مديرية الصيانة والخدمات سيزور مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل، الثلاثاء، لتقييم احتياجاته من الصيانة والأجهزة وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجتها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جولته التفقدية للمركز الاثنين.

وقال البدور، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، إن الفريق سيجري تقييما شاملا للمركز، على أن يبدأ العمل بمعالجة الاحتياجات التي يحددها اعتبارا من الثلاثاء.

وأوضح أن المركز، الذي تأسس عام 1995، يخدم نحو 120 ألف نسمة ويستقبل قرابة 15 ألف مراجع شهريا، في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة شرقي عمّان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أجهزته وتخصصاته الطبية، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة التي تشمل البنية التحتية والمياه والحمامات والدهان والمرافق الأخرى.

وشدد البدور على أن تطوير البنية التحتية يجب أن يترافق مع تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الكوادر المؤهلة والتدريب والخبرات الفنية اللازمة.

70% من الحالات يمكن علاجها في المراكز الصحية

وأكد البدور أن طب الأسرة يشكل أساس الرعاية الصحية الأولية، إذ يتولى طبيب الأسرة تقييم حالة المريض وتحديد العلاج المناسب أو تحويله إلى المستشفى والاختصاص المطلوب.

وأشار إلى أن نحو 70% من الحالات يمكن علاجها في المراكز الصحية من خلال طبيب الأسرة، فيما تستدعي الحالات الأخرى التحويل إلى اختصاصات مثل الباطنية والأطفال والنسائية، وصولا إلى الاختصاصات الفرعية عند الحاجة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم مسار مراجعة المرضى، بحيث يخضع المريض للتقييم الأولي قبل تحويله إلى الاختصاص المناسب، لافتا إلى أن نظام التحويل المباشر من المراكز الصحية إلى المستشفيات في عمّان يتيح تقييم المريض في اليوم نفسه.

وبين أن الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية والمستشفيات يسهم في تطوير الخدمات وتنظيم انتقال المرضى بين مستويات الرعاية الصحية.

تمديد دوام مراكز صحية حتى العاشرة مساء

وكشف البدور عن توجه الوزارة لتمديد دوام عدد من المراكز الصحية المحيطة بمستشفى الأمير حمزة، بما فيها مراكز في منطقة الهاشمي، لتقديم الخدمات خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.

وأوضح أن الوزارة طبقت إجراءات مماثلة في مراكز صحية محيطة بمستشفى البشير وفي الزرقاء، بهدف تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.

ولفت إلى أن دراسة أوقات مراجعة أقسام الطوارئ أظهرت ارتفاع أعداد المراجعين بين الساعة الرابعة عصرا ومنتصف الليل، وهي الفترة التي تكون فيها المراكز الصحية قد أغلقت أبوابها.

وأكد أن تمديد الدوام سيسمح باستقبال الحالات التي يمكن علاجها في المراكز الصحية، مثل الأعراض المرضية الاعتيادية، فيما ستتوجه الحالات الطارئة، كالنزيف والحوادث، إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وشدد البدور على أن الوزارة لا تعتزم تحويل مركز صحي الهاشمي الشمالي إلى مستشفى مصغر، موضحا أنه مركز صحي شامل يقدم خدمات متعددة، من بينها الأشعة، ويهدف إلى توفير الرعاية الأساسية وتقليل مراجعات المستشفيات للحالات التي يمكن علاجها في المراكز.

تطوير الكوادر والتمريض التخصصي

وأشار البدور إلى أن تطوير المراكز الصحية يتطلب توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، موضحا أن بعض المراكز الشاملة تقدم خدمات متخصصة في طب الأسنان، تشمل التركيبات وسحب الأعصاب والتقويم، وهي خدمات لا تتوافر في جميع المراكز.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير التمريض من خلال التوجه نحو التخصص، بما يشمل تمريض الخداج والأطفال والتمريض النفسي، ضمن مسار مستمر للتدريب والتأهيل.

وفيما يتعلق بتوزيع المراجعين، أشار إلى وجود مراكز صحية مخصصة للمناطق المختلفة، إلى جانب تنظيم المراجعات من خلال بطاقة بيضاء، بهدف الحد من الضغط على المراكز.