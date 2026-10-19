غوارديولا: إسرائيل قتلت أكثر من 74 ألفا بغزة وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية - فيديو

خبرني - وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني السابق لفريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، رسالة مصورة شديدة اللهجة عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حث فيها العالم على مواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة.

وشدد غوارديولا، في المقطع الذي نشره حساب الأونروا باللغة الإسبانية، على أن "التضامن مع فلسطين لا يمكن أن يتوقف"، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 74 ألف شخص في قطاع غزة، وتستمر في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتدمير المنازل.

وأكد المدرب الإسباني أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص كانت لهم أسماء وعائلات وأحلام، محذرا المجتمع الدولي من الخطورة الإنسانية للاعتياد على مشاهد الدمار والجوع والخوف التي تحيط بالأطفال الفلسطينيين، ومشددا على محورية دور الأونروا في الحفاظ على حقوق وهوية وتاريخ اللاجئين.

مواقف إنسانية متواصلة لغوارديولا

وتأتي هذه الرسالة امتدادا لمواقف غوارديولا التضامنية الشجاعة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أثار تفاعلا واسعا عند تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر عام 2025 بحديثه المؤثر عن أطفال غزة، كما شارك في مظاهرات برشلونة ودعا لفك الحصار داعيا لإيقاف ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة".

ولم تتوقف جهوده عند الموقف الإعلامي؛ إذ ارتدي الكوفية الفلسطينية في حفل تضامني ببرشلونة بأسلوب إنساني رافض للحياد، وصولا إلى استضافة معسكره الكروي الصيفي في كتالونيا ونحو 28 طفلا فلسطينيا لدمجهم في الأنشطة الرياضية والترويح عنهم.