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الملك يؤكد أهمية مواصلة الجيش تحديث المنظومات التكنولوجية

  • 19 أكتوبر 2026
  • 18:21
الملك يؤكد أهمية مواصلة الجيش تحديث المنظومات التكنولوجية

خبرني - زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني.

واطلع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، على جهود تطوير القدرات العملياتية والتدريبية والتكنولوجية للقوات المسلحة، مؤكدا جلالته أهمية مواصلة تحديث منظوماتها التكنولوجية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها في أداء مهامها.

واستمع جلالته إلى إيجاز حول خطط تطوير منظومات القوات المسلحة، والجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها وإمكاناتها، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، ومواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمليات الحديثة.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بجهود منتسبي القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، ودورهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره وصون منجزاته.

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