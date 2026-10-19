وزير الخارجية البريطاني: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين

خبرني - حذر وزير الخارجية البريطاني "إد ميليباند"، من أن خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في المنطقة «E1» بالضفة الغربية المحتلة تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وقال "ميليباند"، في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، الاثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء مستوطنات في المنطقة يمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وأثار إدانات واسعة على المستوى الدولي.

وأضاف أن بريطانيا استحدثت صلاحيات جديدة تتيح فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في بناء المستوطنات غير القانونية، داعيًا الشركات والمستثمرين إلى الامتناع عن المشاركة في المناقصات المرتبطة بالمشروع.

وحذر وزير الخارجية البريطاني من تبعات قانونية ومخاطر تمس سمعة هذه الشركات، فضلًا عن احتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأكد التزام حكومته باتخاذ إجراءات إضافية ضد المستوطنات، تشمل سن تشريعات لحظر استيراد السلع المنتجة فيها، واتخاذ تدابير تستهدف الخدمات التي تمولها أو تسهل أنشطتها.

وأدان تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، مشيرًا إلى هجمات استهدفت مؤخرًا مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلًا للكنيسة الكاثوليكية، وصحفية أمريكية، وشدد على أن حكومته لن تقف متفرجة أمام تقويض فرص حل الدولتين.

وطرحت المناقصة الخاصة بمشروع "E1" في 18 أغسطس الماضي، وتشمل سبع مجمعات استيطانية تضم 1234 وحدة سكنية، من أصل 3401 وحدة أُقرّت ضمن المخطط.

وتقع المنطقة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية، ويثير المشروع اعتراضات دولية بسبب المخاوف من تأثيره على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، وما قد يترتب عليه من صعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.



