الغذاء والدواء: لم يثبت ارتباط تنكات زيت زيتون مستوردة فارغة بأي معصرة

أوضحت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات أن الملاحظة الواردة من أحد المواطنين عبر أحد البرامج الاذاعية بشأن الاشتباه باستخدام تنكات زيت زيتون مستوردة فارغة واحتمالية انها قد تستخدم بغش زيت الزيتون لا تزال قيد التحقيق والتقصي، ولم يثبت ارتباط عبوات التنك الفارغة باي معصرة حتى اللحظة وفقا للعينات المفحوصة بالمختبرات وقد تكون من مصدر آخر غير المعاصر .

وأكدت عبيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تنفذ مسوحات ميدانية مستمرة على مدار موسم زيت الزيتون وعلى مدار الساعة، للتحقق من جودة الزيت وضمان سلامته ويتم سحب عينات من جميع المعاصر للتحليل المخبري، واتخاذ الاجراءات اللازمة

في حال رصد اي مخالفة بما فيها اغلاق المعصرة في حال ثبوت المخالفة .

واشارت عبيدات الى ان المؤسسة وضمن الحملة السنوية المجانية "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك" توفر خدمة الفحص الأولي والسريع لعينة زيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف فروعها المنشرة في مختلف محافظات المملكة، داعية المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة وطمنت عبيدات المواطنين بان الموسم آمن وتحت الرقابة ودعت لعدم تداول الاشاعات .

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر الخط الساخن (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.