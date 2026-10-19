40% نسبة الانجاز في مشروع توسعة طريق جسر الملك حسين

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع تحسين وتوسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين، وعلى مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة، موجها الكوادر الفنية والمقاول لتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ، بهدف إنجازه قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أبو السمن، خلال جولته، أهمية تسريع العمل بالمشروع مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة المرورية، مشيرا إلى أنه يشكل أولوية نظرا لأهمية الجسر باعتباره أحد أبرز المعابر الحدودية في الأردن، وشريانا حيويا لحركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن وفلسطين.

وشدد على ضرورة المحافظة على وتيرة الإنجاز والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال تكثيف العمل وتوفير الكوادر والآليات اللازمة، واستثمار الوقت المتاح لإنجاز المشروع، بما يتيح وضع الطريق في الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 40 بالمئة، رغم مضي ما يقارب ثلث المدة التعاقدية البالغة 300 يوم، ما يعكس تقدما في سير الأعمال مقارنة بالبرنامج الزمني، ويعزز إمكانية إنجازه قبل انتهاء مدته العقدية.

ويشمل المشروع، الذي بدأت أعماله في 7 تموز الماضي، تحسين وتوسعة الطريق الواصل من موقع الجسر الحالي ولغاية الجانب الآخر، بطول يقارب 4 كيلومترات، ليصبح ب 4 مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، وبتكلفة إجمالية تقارب مليوني دينار.

وتتضمن الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة ومعالجة الهبوطات والتشققات وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، وأعمال القطع والردم والتوسعة، وإنشاء جزيرة وسطية مزودة بأعمدة إنارة مزدوجة الذراع تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن تنفيذ الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحماية المنشآت المائية وتحسين تصريف مياه الأمطار.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع، في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة المسافرين والشحن عبر المعبر، وزيادة القدرة الاستيعابية للطريق لمواكبة النمو المتوقع في الحركة المرورية، بما يعزز كفاءة خدمات النقل والتنقل بين الأردن وفلسطين.