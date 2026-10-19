البرلمان المصري يؤجل التصويت على الدعم العسكري للسعودية

خبرني - أرجأ مجلس النواب المصري، الاثنين، التصويت على قرار يتعلق بتفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية، في حال طلبت الرياض ذلك، إلى الاثنين المقبل الموافق 26 تشرين الأول الحالي.

وأنهى المجلس جلسته دون التصويت على القرار، بعد أن كان قد رفع جلسته الأحد المخصصة لبحث التفويض، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين.

وكان البرلمان عقد جلسته برئاسة هشام بدوي، استجابة لدعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، لعقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية إذا طلبت ذلك.