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  • ولي العهد يكرّم نوبلز العقارية لدعمها جامعة الحسين التقنية

ولي العهد يكرّم نوبلز العقارية لدعمها جامعة الحسين التقنية

  • 19 أكتوبر 2026
  • 17:22
ولي العهد يكرّم نوبلز العقارية لدعمها جامعة الحسين التقنية

خبرني  - كرّم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، السيد عمر عايش، رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية، تقديراً لدعم الشركة المتواصل لجامعة الحسين التقنية، التابعة لمؤسسة ولي العهد.

وجاء التكريم خلال احتفال أقيم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة ولي العهد.

وتقدم نوبلز العقارية منحاً دراسية يستفيد منها مئات الطلاب والطالبات سنوياً في جامعة الحسين التقنية والجامعات الأخرى، ضمن توجهها لدعم الشباب وتعزيز فرصهم في التعليم والتأهيل لسوق العمل.

وقال عايش إن الاستثمار في تعليم الشباب يسهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، ويحوّلهم إلى طاقات منتجة يمتد أثرها إلى أسرهم ومجتمعاتهم.

وأشاد بدور جامعة الحسين التقنية في الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

 

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