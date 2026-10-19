أورنج الأردن تطلق حملة (شهر الصحة) تحت شعار (صحتك أولويتك)

خبرني - تجسيداً لقيمة "الاهتمام" التي تشكّل ركيزة أساسية في ثقافتها المؤسسية، تواصل أورنج الأردن ترجمة اهتمامها بموظفيها إلى مبادرات ملموسة تضع صحتهم ورفاههم في صميم أولوياتها. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة حملة "شهر الصحة" تحت شعار "صحتك أولويتك"، تزامناً مع حملات شهر تشرين الأول الصحية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرعاية الوقائية، وتشجيع الموظفين على تبنّي عادات صحية تسهم في تحسين جودة حياتهم.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والرسائل التوعوية التي تغطي جوانب صحية متعددة، بما فيها التوعية بسرطان الثدي، والصحة النفسية، إلى جانب تنظيم حملات التبرع بالدم، واليوم الطبي، والتطعيم ضد الإنفلونزا. وتأتي هذه المبادرات في إطار نهج متكامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة والوقاية، وجعل العافية جزءاً من الأولويات اليومية.

وضمن فعاليات الحملة، نظمت أورنج الأردن يوماً طبياً متكاملاً ومجانياً في مقرها الرئيسي، بالتعاون مع شركة نات هيلث، أتاح للموظفين الاستفادة من مجموعة من الاستشارات الطبية والفحوصات المبكرة والخدمات الوقائية، بمشاركة شبكة واسعة من المراكز الطبية المعتمدة والمتخصصة في مجالات عديدة، شملت طب وجراحة العيون، وجراحة العظام، وطب الأسرة، والسمعيات، وطب الأسنان، والتغذية، والعناية بالبشرة. كما شاركت صيدليات وشركات أدوية متخصصة بالمكملات الغذائية، وقدّمت معلومات واستشارات صحية للموظفين، بما سهّل وصولهم إلى خدمات متنوعة في مكان العمل.

كما نظمت الشركة فعالية للتبرع بالدم في مبناها الرئيسي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح والمساهمة في توفير وحدات الدم عند الحاجة. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهودها لتشجيع موظفيها على المشاركة في المبادرات الصحية والإنسانية، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن المساهمات الفردية يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين.

وفي إطار اهتمامها بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من الصحة العامة وجودة الحياة، خصصت أورنج الأردن مساحة للتوعية بأهمية الصحة النفسية، بالإضافة إلى حلقة من برنامج Orange Radio استضافت خلالها أخصائية للصحة النفسية، للتوعية بأهمية الصحة النفسية وتعزيز فهمها، وتسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالوعي النفسي ودوره في حياتنا اليومية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع الموظفين على الاهتمام بصحتهم النفسية إلى جانب صحتهم الجسدية.

وأكدت أورنج الأردن أن قيمة "الاهتمام" تتجاوز المفهوم التقليدي للرعاية، لتتجسّد في ممارسات ومبادرات تستجيب لاحتياجات الأفراد، وتدعم صحتهم، وتسهم في توفير بيئة عمل إيجابية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم. ومن هذا المنطلق، تحرص الشركة على مواصلة إطلاق المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسّخ الوعي بأهمية الوقاية والرعاية الصحية، إيماناً منها بأن الاهتمام بالإنسان يشكّل أساساً للنمو والتعاون والنجاح المشترك.

وتواصل الشركة ترسيخ قيمها المؤسسية المتمثلة في الاهتمام والمسؤولية والجرأة، من خلال مبادرات تعكس التزامها بتقديم الأفضل لزبائنها، وموظفيها، والمجتمع، والالتزام بوعودها والتصرف بمسؤولية وشفافية، إلى جانب المبادرة واغتنام الفرص.

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