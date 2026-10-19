المشي اليومي والدماغ.. دراسة تكشف ارتباطاً بين الخطوات والأداء الإدراكي

خبرني - كشفت دراسة أمريكية امتدت بياناتها على مدار 14 عامًا عن ارتباط ارتفاع عدد الخطوات اليومية بأداء أفضل في بعض المهارات الإدراكية، بما في ذلك التركيز المستمر وتجاهل المشتتات والتحكم في القرارات الاندفاعية، لكنها لم تحدد عددًا مثاليًا من الخطوات لتعزيز القدرات الذهنية.

وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، بيانات 3093 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 18 و93 عاماً، إذ حلل الباحثون سجلات نشاطهم البدني ونتائج اختبارات معرفية، مع مراعاة مستويات ضغط الدم.

واعتمد الفريق على بيانات أجهزة Fitbit ضمن مشروع All of Us التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، لتقدير متوسط النشاط اليومي للمشاركين، بدلاً من الاكتفاء بتقاريرهم الذاتية عن الحركة.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات، بلغ متوسط خطواتها اليومية نحو 5108 و8875 و14161 خطوة. وأظهرت النتائج أن المجموعتين الأكثر نشاطاً حققتا أداءً أفضل من الأقل نشاطاً في اختبارات التركيز المستمر، ومقاومة المشتتات، والمفاضلة بين المكافآت الفورية والمؤجلة.

وكانت الفروق في درجات التركيز المستمر محدودة؛ إذ سجلت مجموعة النشاط المتوسط درجات أعلى بنحو 1.76 نقطة، فيما بلغ الفارق لدى المجموعة الأكثر نشاطاً 2.17 نقطة مقارنة بالمجموعة الأقل نشاطاً، بعد مراعاة عوامل منها العمر والتعليم والدخل.

وقال الطبيب النفسي أولاولوا أوكوساغا، من كلية بايلور للطب، إن هذه النتائج قد تكون ذات صلة بمهارات يومية، مثل الحفاظ على التركيز في العمل وتجنب القرارات المتهورة والالتزام بالأهداف طويلة الأمد.

وفي المقابل، لم تظهر فروق واضحة بين المجموعات في القدرة على التعرف على المشاعر من تعبيرات الوجه. كما كان ارتباط ضغط الدم بالأداء المعرفي محدوداً.

وأكد الباحثون أن الدراسة رصدية، ولا تثبت أن زيادة الخطوات تؤدي مباشرة إلى تحسين القدرات الذهنية، فضلاً عن أن الاختبارات المعرفية أُجريت مرة واحدة فقط، ما حال دون تتبع التغيرات بمرور الوقت.

وبالتالي، لا تقدم النتائج هدفاً يومياً محدداً من الخطوات لتحسين التركيز، لكنها تدعم وجود ارتباط بين النشاط البدني والأداء الإدراكي.