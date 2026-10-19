وزراء يبحثون تعزيز النقل العام واستثمار أراضي الأوقاف القريبة من مطار الملكة علياء

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير النقل وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تصورات تطوير منظومة النقل والربط بمطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز كفاءة حركة التنقل بين العاصمة عمان والمحافظات التي تشهد طرق الربط بينها ضغطا مروريا واكتظاظا متزايدين.

​​​​​​وتناول الاجتماع، الذي عقد في وزارة النقل اليوم الاثنين، آليات تعزيز الربط بالنقل بين مطار الملكة علياء الدولي والعاصمة عمان، مرورا بمحطة المحطة وصولا إلى مطار مدينة عمان، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمسافرين وتحسين تكامل خدمات النقل.

وبحث المجتمعون تصورات لتطوير خدمات النقل بين عمان والمحافظات التي تشهد محاورها وطرقها الرئيسية كثافة مرورية متزايدة، ودراسة الحلول الكفيلة بتحسين انسيابية الحركة والحد من الازدحامات، إلى جانب خيارات الربط مع مدينة عمرة الجديدة.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز مفهوم "اركن وتنقل" من خلال توفير مرافق تتيح للمواطنين إيقاف مركباتهم الخاصة والانتقال لوسائل النقل العام لاستكمال رحلاتهم، بما يشجع على استخدام النقل العام، ويحد من أعداد المركبات الداخلة للمناطق المكتظة، ويخفف الضغط المروري وتحسين كفاءة التنقل.

وبحثوا فرص استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الأوقاف والقريبة من المطار، وتوظيفها بمشاريع استثمارية وخدمية مساندة لمنظومة النقل، بما يعزز التكامل بين التخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية، ويدعم احتياجات النقل الحالية والمستقبلية، بما فيها متطلبات الربط مع مدينة عمرة الجديدة.

وشدد الوزراء على أهمية بلورة تصورات عملية ومتكاملة لتطوير خدمات النقل والربط بين مطار الملكة علياء الدولي والعاصمة ومطار مدينة عمان، وتحسين حركة التنقل بين العاصمة والمحافظات التي تواجه طرقها ضغوطا مرورية متزايدة، ودراسة بدائل من شأنها رفع كفاءة النقل وتشجيع استخدام النقل العام وتخفيف الازدحامات، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل المشاريع والخطط ذات الصلة.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام شركة المطارات الأردنية أحمد العزام.