ولي العهد يكرم كابيتال بنك خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها

خبرني - يفتخر كابيتال بنك بالتكريم الذي حظي به من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال الاحتفال الذي أقامته مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها، تقديراً لدور البنك وإسهاماته المتواصلة في دعم برامج المؤسسة ومبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم.

وتسلّم التكريم الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، في تأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمؤسسة ولي العهد، والتزامهما المشترك بدعم الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأردن.