الدعم والإرشاد النفسي مجانًا لجميع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا عبر (منصة أمل)

خبرني -أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأستاذ الدكتور خالد السالم، أهمية تطوير خدمات «منصة أمل» الإلكترونية (AMAL e-Clinic)، لتشمل تقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الاجتماعي مجانًا لجميع طلبة الجامعة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية وتوفير بيئة جامعية داعمة للطلبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا خُصص لمتابعة إنجازات المشروع ومراحل تقدمه وخطط استدامته، والتي تضمنت تقديم 1,640 جلسة دعم وإرشاد نفسي واجتماعي، بواقع عشر جلسات لكل مستفيد، إلى جانب تدريب وتأهيل 30 مختصة من الجامعة لتقديم خدمات الارشاد النفسي وفق بروتوكولات مهنية معتمدة.

وتناول الاجتماع خطط التوسع والاستدامة المستقبلية، التي تشمل تعزيز الكوادر المتخصصة، وتطوير البنية التقنية والتشغيلية للمنصة، وضمان سرية المعلومات وحماية البيانات، فضلًا عن تعزيز التكامل مع الخدمات الصحية والطلابية في الجامعة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتوسيع نطاق المستفيدين.

ويُنفذ المشروع بتمويل من المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا (IDRC)، بقيادة الباحث الرئيسي الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، وبمشاركة عميدة كلية التمريض الأستاذة الدكتورة نهاية الشياب، مديرة المشروع والباحثة الرئيسية المشاركة.

ويهدف المشروع إلى تطوير نموذج رقمي لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية بالصحة الإنجابية، من خلال توفير موارد آمنة وسهلة الوصول، تشمل المحتوى التوعوي وموارد المساعدة الذاتية والتقييم الأولي والإرشاد والمتابعة، إلى جانب الإحالة إلى الجهات المتخصصة عند الحاجة.

وتوفر المنصة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني www.amal.jo، في إطار جهود الجامعة لتطوير مبادرات رقمية مستدامة في مجال الصحة النفسية، وتوسيع نطاق الخدمات المساندة المقدمة للطلبة، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي، ويعزز الوعي بأهمية الصحة النفسية وسبل المحافظة عليها، ويسهم في توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة تراعي احتياجات الطلبة وتدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.