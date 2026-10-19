(كليك) يسجل 70.48 مليون حركة بقيمة 7.1 مليار دينار

خبرني - أظهرت بيانات التقرير الربعي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" ارتفاعاً في نشاط معظم أنظمة الدفع في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، مع نمو عدد وقيمة الحركات عبر أنظمة الدفع الفوري والمحافظ الإلكترونية ودفع الفواتير، إلى جانب ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة.

وارتفع عدد الحركات المنفذة عبر نظام الدفع الفوري "كليك" بنسبة 14.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 70.48 مليون حركة، مقارنة بـ61.72 مليون حركة في الربع الثاني. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للحركات بنسبة 15.2%، لتبلغ 7.1 مليار دينار، مقابل 6.17 مليار دينار في الربع السابق، وفقا للمملكة.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد مستخدمي النظام إلى نحو 2.44 مليون مستخدم، مقارنة بـ2.31 مليون مستخدم في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 5.3%.

واستحوذت التحويلات المالية على الحصة الأكبر من نشاط النظام، إذ بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار دينار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 4.48 مليار دينار في الربع السابق، فيما بلغت قيمة المشتريات نحو ملياري دينار، مقارنة بنحو 1.69 مليار دينار.

ارتفاع عدد الحركات 20.4%

سجل نظام الدفع عبر المحافظ الإلكترونية "جوموبي" ارتفاعا في عدد الحركات المنفذة بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 51.83 مليون حركة، مقارنة بـ43.06 مليون حركة في الربع الثاني.

وارتفعت القيمة الإجمالية للحركات بنسبة 14.8%، لتبلغ 2.26 مليار دينار، مقابل 1.97 مليار دينار في الربع السابق، فيما ارتفع عدد مستخدمي النظام إلى نحو 3.1 مليون مستخدم، مقارنة بـ3 ملايين مستخدم.

وبحسب نوع الحركة، استحوذت التحويلات على الحصة الأكبر، بقيمة بلغت نحو 1.71 مليار دينار، وبما يعادل 75.4% من إجمالي قيمة الحركات، فيما بلغت قيمة المشتريات نحو 515 مليون دينار، أو ما نسبته 22.8%.

4.26 مليار دينار قيمة المدفوعات

ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً "إي فواتيركم" بنسبة 11.6% خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 22.89 مليون حركة، مقارنة بـ20.52 مليون حركة في الربع الثاني.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للحركات بنسبة 9.6%، لتبلغ نحو 4.26 مليار دينار، مقابل 3.89 مليار دينار في الربع السابق، فيما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 2.9%، ليصل إلى نحو 5.45 مليون مستخدم.

وأظهرت البيانات أن المدفوعات الرقمية استحوذت على 81.9% من إجمالي عدد الحركات، بواقع نحو 18.7 مليون حركة، مقابل 4.1 مليون حركة نقدية، شكلت 18.1% من الإجمالي.

ومن حيث القيمة، بلغت المدفوعات الرقمية نحو 3.7 مليار دينار، بما يعادل 87.3% من إجمالي قيمة الحركات، في حين بلغت المدفوعات النقدية نحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 12.7%.

11.27 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة

ارتفع عدد الشيكات المتداولة عبر نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى نحو 1.58 مليون شيك، مقارنة بـ1.5 مليون شيك في الربع الثاني.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات بنسبة 12.9%، لتبلغ نحو 11.27 مليار دينار، مقابل 9.99 مليار دينار في الربع السابق.

وفي المقابل، انخفض عدد الشيكات المرتجعة من نحو 47.2 ألف شيك في الربع الثاني إلى 44.9 ألف شيك في الربع الثالث، بينما ارتفعت قيمتها من نحو 275 مليون دينار إلى 338 مليون دينار.

ارتفاع قيمة الحركات بالدينار إلى 2.84 مليار دينار

أظهرت بيانات غرفة التقاص الآلي ارتفاع القيمة الإجمالية للحركات المنفذة بالدينار الأردني بنسبة 3.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.84 مليار دينار، مقارنة بـ2.75 مليار دينار في الربع الثاني.

في المقابل، انخفض عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 3.4%، ليبلغ نحو 3.17 مليون حركة، مقارنة بـ3.29 مليون حركة في الربع السابق.

وعلى صعيد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية، ارتفع عدد الحوالات بالدولار الأميركي إلى 17,666 حوالة، مقارنة بـ17,329 حوالة في الربع الثاني، فيما ارتفع عدد الحوالات باليورو إلى 926 حوالة، مقابل 898 حوالة، وبالجنيه الإسترليني إلى 122 حوالة، مقارنة بـ113 حوالة.

كما ارتفعت قيمة الحوالات بالدولار الأميركي من 116 مليون دولار إلى 123 مليون دولار، وباليورو من 8.3 مليون يورو إلى 8.6 مليون يورو، فيما ارتفعت قيمة الحوالات بالجنيه الإسترليني من 900 ألف جنيه إلى 1.2 مليون جنيه.

وتعكس نتائج الربع الثالث تفاوتاً في أداء أنظمة الدفع، مع استمرار نمو استخدام خدمات الدفع الفوري والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة وحركات التقاص المنفذة بالدينار الأردني.