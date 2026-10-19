20.9 مليون طن تقديرات موارد النحاس في أبو خشيبة

خبرني - قدرت شركة وادي عربة للمعادن كميات خام النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوبي الأردن بنحو 20.9 مليون طن، بمتوسط تركيز للنحاس يبلغ 0.38%، فيما قدر تقييم فني مستقل الموارد المعدنية بنحو 9.4 مليون طن بمتوسط تركيز يبلغ 0.50%، بما يعادل نحو 46 ألف طن من النحاس.

وتستند هذه التقديرات إلى الدراسات المنفذة حتى الآن، إذ غطت أعمال الحفر جزءا أوليا من المناطق الحاملة لتمعدنات النحاس، ما يتيح المجال لتوسيع نطاق الاستكشاف وتحديث تقديرات الموارد مع تقدم العمل، بحسب ما استعرضته الشركة خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، يرافقه أعضاء من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الأعيان والنواب إلى المشروع.

حفر أكثر من 120 بئرا خلال 24 شهرا

شملت أعمال الاستكشاف المنفذة خلال تشرين الأول تحليل 659 عينة جيوكيميائية، وتنفيذ 53 خندقا استكشافيا وحفر 65 بئرا، إلى جانب إجراء تجارب مخبرية ومعدنية لاختبار خصائص الخام وطرق استخلاص النحاس.

وتتضمن خطة العمل المقبلة، التي تمتد على مدار 24 شهرا، حفر أكثر من 120 بئرا استكشافيا باستخدام الحفر اللبي الماسي، بهدف توسيع المناطق المدروسة، وتحسين النماذج الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، ورفع مستوى الثقة في تصنيف الموارد المعدنية، تمهيدا لإعداد دراسة الجدوى النهائية.

استخلاص النحاس بأكثر من 99% في بعض الاختبارات

تعمل الشركة على إنشاء مصنع تجريبي لمعالجة خام النحاس، بهدف اختبار خصائص الخام وتقييم كفاءة المعالجة والاستخلاص، وتوفير البيانات الفنية اللازمة لتصميم مصنع الإنتاج التجاري.

وأظهرت بعض الاختبارات المخبرية الأولية نسب استخلاص للنحاس تجاوزت 99% ضمن ظروف تشغيلية محددة، لا سيما في الخامات المؤكسدة التي تحتوي على معدني المالاكيت والكريزوكولا. وتحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الاختبارات على نطاق أوسع للتحقق من كفاءة المعالجة والجدوى الاقتصادية.

كما حددت الشركة مواقع مستهدفة تقدر كميات الخام فيها بنحو 400 ألف طن، بمتوسط تركيز للنحاس يقارب 1%، وفقا للتقديرات الأولية.

حصة الحكومة من الأرباح تقدر بنحو 48 إلى 50%

قدرت الشركة، في حساباتها الأولية، حصة الحكومة من إجمالي أرباح المشروع بنحو 48 إلى 50%، استنادا إلى افتراضات تتعلق بالإنتاج والأسعار والتكاليف، على أن تخضع هذه النسبة للتحديث في ضوء نتائج دراسة الجدوى النهائية.

الخرابشة: المشروع يعزز استغلال الثروات المعدنية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مشروع أبو خشيبة يمثل فرصة واعدة لتطوير قطاع التعدين في المملكة وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية الوطنية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الخرابشة على أهمية استكمال مراحل الاستكشاف وتقييم الموارد وإعداد دراسات الجدوى وفق أسس علمية وفنية ومعايير دولية، قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري، مشيرا إلى أن اتفاقية استكشاف وتطوير النحاس الموقعة مع شركة وادي عربة للمعادن تعد الأولى من نوعها في الأردن.

الحياري: التعدين يدعم النمو الاقتصادي

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان فاروق الحياري أهمية التوسع في مشاريع التعدين والاستثمار، لما لها من دور في دعم النمو الاقتصادي ورفع القيمة المضافة للثروات الوطنية.

وشدد أعضاء لجنتي الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الأعيان والنواب على أهمية دعم المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات أمامها، بما يسهم في انتقالها من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية.

مركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة

وفي إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، تعمل الشركة على دعم فرص تشغيل أبناء المنطقة، وتوسيع الاستعانة بالموردين ومقدمي الخدمات المحليين، إلى جانب الالتزام بالاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

وتشمل الخطط إنشاء مركز تدريب مهني متخصص في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تأهيل الكوادر المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة الخرابشة والوفد البرلماني إلى مواقع الحفر الاستكشافي في القطاعين الثاني والثالث وموقع إنشاء مصنع الإنتاج التجريبي، حيث جرى بحث مراحل العمل المقبلة، بما يشمل استكمال الاستكشاف وتحديث تقديرات الموارد وإنجاز الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية.