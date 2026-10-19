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الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 15:20
الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة

خبرني - تلقى الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي نزار آميدي، بحثا خلاله عمق العلاقات بين البلدين وسبل البناء عليها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة، وأهميته في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبالحديث عن التطورات في المنطقة، شدد الملك على ضرورة خفض التصعيد وضمان أمن الدول العربية واستقرار شعوبها.

وأكد الملك ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.

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