الحبس لرجل ذم هيئة رسمية في الزرقاء

خبرني - حكمت محكمة صلح جزاء الزرقاء غيابيا بالحبس 3 أشهر بحق رجل لديه 19 قيدا جرميا، بعد إدانته بجرم ذم هيئة رسمية، إثر حديثه بصوت مرتفع في أحد الأسواق عن الحكومات وملابس الفتيات وأسماء محال تجارية.

وبحسب قرار المحكمة، تحركت الأجهزة الأمنية بعد ورود معلومات عن شخص يتحدث بعبارات مسيئة في السوق. ونفى المشتكى عليه الإساءة إلى شخصيات اعتبارية أو الحكومات الأردنية، موضحا أنه كان يحاول توعية المواطنين بشأن أمور اعتبرها مخالفة للدين، كما ذكر أنه يعاني من الاكتئاب والصرع.

وقررت المحكمة عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامة، باعتباره يشكل عنصرا من عناصر جرم ذم هيئة رسمية في القضية، وصدر الحكم قابلا للاعتراض.