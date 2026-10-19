الأردن .. كاميرات المراقبة تكشف تحرش عامل بزبونات داخل محل خضار والقضاء يقول كلمته

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء غرب عمان عاملا بجرم القيام بتصرف مناف للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، بعد ثبوت قيامه بملامسة مؤخرات زبونات داخل محل للخضار والفواكه، وقررت تغريمه 100 دينار، إضافة إلى إلزامه بدفع 170 دينارا بدل نفقات الخبرة الفنية الخاصة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت عدد من السيدات قد اشتكين لصاحب المحل من قيام العامل بملامسة مؤخراتهن، ما دفعه إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث تأكد له وقوع فعل الملامسة بحق إحدى الزبونات، إلى جانب ورود شكاوى مماثلة من زبونات أخريات.

واستندت المحكمة في إدانة العامل إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وتقرير الخبرة الفنية الذي جرى إعداده لتفريغ محتوى التسجيلات.

وبدوره، تقدم العامل بشكوى ضد صاحب المحل وزملائه، متهما إياهم بضربه وتحطيم هاتفه، فيما أسقط أطراف الشكوى حقوقهم الشخصية بعضهم تجاه بعض.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن شخصين بتهمة الإيذاء، كما أسقطت دعوى الحق العام عن صاحب المحل بتهمة إلحاق الضرر بمال الغير، تبعا لإسقاط الحق الشخصي.