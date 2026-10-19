مهم للأردنيين.. الأمن العام يفتح باب التجنيد بشكل واسع - تفاصيل

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام / إدارة شؤون الأفراد - مركز تجنيد الأمن العام-عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب مديرية الامن العام-النقص العام بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة ((البكالوريوس، الدبلوم الناجح، توجيهي ناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح)) وبمهنة ((مهندس مختلف التخصصات للذكور فقط)) وبمهنة (سائق سيارة/سائق دراجة نارية) للذكور فقط لحملة شهادة (التوجيهي الناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح).

وأوضحت أن موعد تقديم الطلبات سيطون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2026م ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/11/2026م وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم ولن ينظر باي طلب لا يتم تقديمه الكترونياً.

وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة: