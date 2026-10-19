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(مبادرة): الخصاونة مرشحنا لرئاسة النواب

  • 19 أكتوبر 2026
  • 14:55
مبادرة الخصاونة مرشحنا لرئاسة النواب

خبرني - توافقت كتلة «مبادرة» النيابية وقيادات الحزب، اليوم الاثنين، على ترشيح النائب مصطفى الخصاونة للمنافسة على رئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة.
وجاء التوافق عقب اجتماع شهد خلافات ومناوشات بين الحاضرين، قبل أن يُحسم القرار باعتماد الخصاونة مرشحاً للحزب لخوض انتخابات رئاسة المجلس.
وقرر الحزب تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل النيابية الأخرى، في إطار المشاورات الجارية بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب وتشكيل مكتبه الدائم.
وأكد الحزب المضي في ترشيح الخصاونة حتى النهاية، وعدم الانسحاب من السباق تحت أي ظرف، مشدداً على أن المفاوضات مع الكتل النيابية الأخرى ستقتصر على مقاعد أعضاء المكتب الدائم، دون التفاوض على منصب رئيس المجلس.

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